“بالاسم فقط” رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 زراعي وصناعي وتجاري على موقع بوابة التعليم الفني natiga.fany.emis.gov.eg

كشفت وزارة التربية والتعليم عن إمكانية الاطلاع على نتيجة الدبلومات الفنية 2024 عبر بوابة التعليم الفني التابعة للوزارة، يمكن للطلاب الآن الوصول إلى درجاتهم بسهولة وسرعة فور اعتمادها من الجهات المختصة، لهذا يبادر العديد من الطلاب في الأقسام المختلفة سواء كانت زراعية أو صناعية أو تجارية أو فندقية، بالبحث عن نتائجهم رغبة منهم في الاطمئنان على نتائج جهدهم خلال العام الدراسي 2024 نترككم الآن مع المزيد من التفاصيل.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 ستعلن خلال الساعات القادمة بعد استكمال عملية مراجعة الدرجات واعتمادها من قبل الوزارة وللاطلاع على النتائج، يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية:

ادخل الى بوابة نتائج التعليم الفني.

اختار الحجرة الدراسية والفصل المناسبين.

أدخل معلومات الطالب بما في ذلك رقم المقعد.

حدد محافظة الإقامة.

أدخل معلومات المدرسة التي يلتحق بها الطالب.

اضغط على زر الاستعلام.

ستظهر نتيجة الطالب بشكل مفصل متضمنة جميع المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

توزيع درجات الدبلوم الفني

تم تقسيم درجات الدبلومات الفنية 2024 على النحو التالي: