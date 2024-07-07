“قدم حالا” خطوات التقديم للصف الأول الثانوي 2024 جميع المحافظات في مصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن بدء التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2024-2025، وذلك بهدف تسهيل عملية التقديم وتخفيف الازدحام في المدارس والإدارات التعليمية، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة المستمرة لتحسين وتطوير نظام التعليم، تتيح البوابة الإلكترونية للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية تقديم طلباتهم بكل سهولة مما يساهم في تسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للطلاب وأولياء الأمور، وبفضل هذه البوابة يمكن للأسر معرفة المتطلبات والإجراءات اللازمة للتقديم دون الحاجة لزيارة المدارس أو الإدارات التعليمية.

خطوات التقديم للصف الأول الثانوي

تشمل خطوات التقديم للصف الأول الثانوي عدة إجراءات أساسية لضمان سلاسة العملية ونجاحها:

يبدأ الطلاب وأولياء الأمور عملية التقديم من خلال زيارة الموقع الرسمي المخصص لتقديم طلبات الصف الأول الثانوي عبر الرابط المعتمد من الوزارة.

إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة بدقة مثل الاسم الكامل ورقم الجلوس واختيار المدرسة التي يرغب في الالتحاق بها للعام الدراسي القادم.

رفع الوثائق اللازمة مثل شهادة النجاح في الثانوية الإعدادية وصورة حديثة وأي وثائق أخرى تطلبها الوزارة لاستكمال عملية التقديم.

مراجعة كافة البيانات المدخلة للتأكد من دقتها وصحتها قبل إرسال الطلب عبر الإنترنت.

مواعيد التقديم للصف الأول الثانوي 2024

ذكرت الوزارة أن باب التقديم الإلكتروني سيفتح من الثالث من يوليو وحتى نهاية الشهر، وذلك لتسهيل عملية التسجيل للراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2024-2025، تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الوزارة لتقديم خدماتها بشكل مباشر وفعال عبر البوابة الإلكترونية المخصصة وتخفيف العبء على المدارس والإدارات التعليمية.

الإعلان عن النتائج وأسماء المقبولين في المدارس الثانوية العامة خلال شهر أغسطس المقبل، حيث ستتم مراجعة جميع الطلبات المقدمة بعناية لضمان الشفافية والعدالة في عملية القبول، تسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى تسهيل الحصول على المعلومات والتأكد من توفر الفرص التعليمية لجميع الطلاب المستحقين.