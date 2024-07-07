“اخر اصدار”.. تنزيل واتساب عمر الأزرق 2024 التحديث الجديد يوفر لك الكثير من المميزات ويسمح لك إظهار الحالات والرسائل المحذوفة

لكل من يتساءل عن واتساب عمر الأزرق فهو تطبيق مراسلة فورية مستند إلى واتساب الأصلي، تم تطويره بناء على واتساب ماسنجر ويحتوي على العديد من الميزات التي تجعل له قاعدة جماهيرية واسعة وشعبية كبيرة، لا يوجد فرق كبير بينه وبين واتساب الأخضر الأصلي ومن خلال هذا المقال سنتعرف على التطبيق ومميزاته وكيفية تنزيله.

مميزات واتساب عمر الأزرق

يعتبر هذا التطبيق نسخة محدثة من التطبيق الأصلي بهدف إضافة ميزات وإضافات جديدة، والتي تتمثل في النقاط التالية:

ميزة إخفاء آخر ظهور والعلامة المزدوجة لتلقي وقراءة الرسائل.

حفظ حالات واتساب والتمكن من مشاركتها.

هناك متجر ثيمات مجانية تناسب جميع الأذواق.

يمكن تخصيص الشاشة الرئيسية وواجهة الدردشة من حيث اللون والشكل.

تعديل الرسائل بعد إرسالها.

إظهار الحالات والرسائل المحذوفة.

يمكن تعديل إشعارات واتساب بشكل عام وكذلك إشعارات المحادثات بشكل خاص.

خطوات تنزيل واتس عمر الأزرق أخر إصدار

يقدم واتساب عمر الأزرق العديد من المميزات ويمكنك الحصول عليه وتثبيته بكل سهولة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى متجر التطبيقات الخاص بهاتفك سواء كان جوجل بلاي أو أبل ستور.

اكتب اسم التطبيق في مربع البحث.

اضغط على “تثبيت”.

انتظر حتى يكتمل تثبيت التطبيق على الهاتف المحمول.

الجديد في تحديث واتساب عمر الأزرق

إدخال العديد من التحسينات مما أدى إلى زيادة شعبيته وجذب قاعدة كبيرة من المستخدمين الذين يبحثون عنه، وتشمل هذه التحديثات النقاط التالية: