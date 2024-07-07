هل يوجد زيادة!!.. ‏رواتب المتقاعدين في العراق لشهر يوليو 2024 وطريقة الاستعلام عنها

نعرض لكم رواتب المتقاعدين في العراق لشهر يوليو، تعتبر دولة العراق من الدول التي تهتم بجميع المواطنين الموجودين فيها ولذلك تولي اهتماما خاصا بجميع شؤونهم، من بين الفئات التي تحظى بالعناية والدعم هم المتقاعدون تكريما لجهودهم وإخلاصهم خلال فترة عملهم، يعد راتب التقاعد أحد أشكال الدعم المقدم لهؤلاء الأشخاص ليتمكنوا من مواصلة حياتهم بعد بلوغهم سن التقاعد، وكذلك لتلبية احتياجاتهم والتأقلم مع الظروف الحياتية الصعبة، خصوصا في ظل الاضطرابات الاقتصادية التي يشهدها العالم بأسره.

رواتب المتقاعدين في العراق لشهر يوليو 2024

عدد كبير من المستفيدين من المعاشات في العراق يتساءلون عن قيمة الرواتب بعد الزيادة الجديدة التي أعلنتها وزارة المالية العراقية بنسبة 5% من إجمالي الراتب، والتي تعادل 100,000 دينار عراقي، ولكن هذه الزيادة مخصصة فقط لأولئك الذين لا تزيد رواتبهم عن 1,000,000 دينار عراقي، على سبيل المثال الشخص الذي يتقاضى راتب قدره 450,000 دينار عراقي سيصبح راتبه 550,000 دينار بعد الزيادة، وكان الهدف من هذه الزيادة هو تحقيق التكافؤ بين جميع المواطنين.

‏الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق لشهر يوليو

سيتم صرف رواتب المتقاعدين في العراق في بداية كل شهر ميلادي أي في الأول من يوليو وبما أن هذا اليوم هو يوم عمل رسمي ولا يتعارض مع أي عطلة في العراق، فإن صرف الرواتب سيتم دون أي تأخير يمكن الاستعلام عن الرواتب كالتالي: