اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 كافة المحافظات العراقية spa.gov.iq

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية مؤخرا باتخاذ الخطوات اللازمة لتمكين المستفيدين من الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للدفعة الأخيرة لعام 2024، الوزارة تعمل حاليا على مراجعة جميع الطلبات المتعلقة بأسماء المستفيدين وتأكد من مطابقتها لشروط الحصول على الدعم الاجتماعي، من المقرر أن يتم نشر الأسماء عبر منصة “مظلتي” الرقمية المتاحة على المنصات الإلكترونية التابعة للوزارة، والتي توفر العديد من الخدمات الأساسية للمواطنين.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

تقوم وزارة العمل العراقية بتوفير الخدمات للمواطنين لتمكينهم من البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة 2024، وذلك عبر الموقع الخاص بمنصة “مظلتي”، ويمكن لجميع المواطنين اتباع هذه الخطوات بسهولة وبشكل صحيح:

ادخل إلى منصة مظلتي.

سجل الدخول إلى حسابك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

أدخل جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح في الأماكن المخصصة لها.

اختار أيقونة الخدمات الإلكترونية واضغط على خيار أسماء الرعاية الاجتماعية.

حدد رقم الوجبة والمنطقة التي تتبع لها.

تحقق من صحة البيانات المدخلة وانتظر لبضعة ثوان حتى تعرض قوائم أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية وبعد ذلك يمكن البحث عن اسم المتقدم.

شروط الحصول على الوجبة الأخيرة

أن يكون المتقدم الذي يسعى للحصول على الدعم عراقي الجنسية ومقيم إقامة دائمة في العراق.

يتكون عدد أفراد الأسرة من أربعة أشخاص على الأقل.

تقديم جميع المستندات المطلوبة التي تثبت استحقاقه للحصول على الدعم الاجتماعي.

يجب أن يمتلك أي عقارات أو أصول مسجلة باسمه.

يكون عمر الذكر المترشح بين 18 و 60 عاما وأن يكون عمر الأنثى المترشحة بين 16 و 55 عاما.

الفئات المستحقة الدعم