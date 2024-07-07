مفتوح الان|| رابط استخراج نتائج الصف التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس صنعاء عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية moe-ye

لقد كشفت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن أنه سيتم الإعلان عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024 خلال الأيام القادمة دون تحديد موعد رسمي حتى الآن وأوضحت الوزارة أن عمليات إدخال البيانات والدرجات لطلاب الثالث الثانوي في النظام الآلي جارية حاليًا وسيتم نشر رابط موقع الوزارة للاطلاع على النتائج فور الإنتهاء من عمليات التصحيح والتجميع لذا تابعوا معنا.

نتائج الصف التاسع اليمن 2024

يتم إعلان نتائج الثانوية العامة في صنعاء لعام 2024 من خلال المواقع الرسمية المخصصة، بما في ذلك موقع الإدارة العامة للاختبارات وللحصول على النتيجة بالدرجات والمجموع الكلي ويجب اتباع عدة خطوات:

تسجيل الدخول إلى الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

ثم قم بالضغط على كلمة نتائج المتواجدة في أعلى الصفحة.

قم باختيار القسم المقيد به الطالب سواء ثانوي علمي أو ثانوي أدبي.

إدخال العام الدراسي المناسب.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

قم بادخال رقم “psn” المتواجد في بطاقة رقم الجلوس.

الضغط على زر البحث عن النتيجة.

يمكن لطلاب الثانوية العامة في صنعاء لعام 2024 الاستعلام عن نتائجهم بسهولة عبر الاتصال على رقم 160 من أي هاتف أرضي أو عبر شبكة يمن فورجي ويتم ذلك عن طريق كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب وانتظار الرد لمعرفة الدرجات في مواد الثانوية العامة القسم العلمي أو الأدبي.

نتائج الصف التاسع اليمن الإدارة العامة

للحصول على نتائج الصف التاسع من موقع الإدارة العامة للاختبارات، يمكنك اتباع الخطوات التالية: