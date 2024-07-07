“افرحوا يا ولاد” تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات لمشاهدة أحلى أناشيد الأطفال

تعد قناة طيور الجنة من أبرز قنوات الأطفال حاليا حيث تقدم محتوى هادف كما أنها قناة مجانية تتابعها أجيال كثيرة، تبث القناة بعض الأناشيد الشهيرة التي يرددها الأطفال والتي تعلمهم قيما مهمة، يمكن استقبال القناة على عدة أقمار صناعية مثل عرب سات ونايل سات، سنقدم لكم مزيدا من التفاصيل حول القناة وترددها في الفقرات القادمة فتابعوا معنا المقال حتى النهاية.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

يمكن استقبال قناة طيور الجنة على كل من القمر الصناعي نايل سات وكذلك عرب سات وذلك بالطرق التالية:

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

يمكن استلام قناة طيور الجنة على قمر النايل سات باستخدام المعلومات التالية:

يمكن استقبال قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال باستخدام التردد 11315.

هذا بالإضافة إلى الاستفادة من عامل تصحيح الخطأ بنسبة 3/4.

أما معامل الاستقطاب فهو عمودي.

وإضافة معدل الترميز 27500.

تردد قناة الجنة على عرب سات

يمكن كذلك استقبال قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات باستخدام البيانات التالية:

التردد: 11274.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

نبذة عن تاريخ قناة طيور الجنة

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أشهر قنوات الأطفال على الإطلاق وهنا ستجدون أبرز المعلومات عنها:

انطلقت قناة طيور الجنة منذ ما يزيد عن 16 عاما وقد قدمت خلال هذه الفترة مجموعة متميزة من الأناشيد التي ظلت عالقة في أذهان جيل بأكمله.

تتميز القناة بكونها لا تتطلب اشتراكا شهريا فهي مجانية وتوفر محتوى هادف بعيدا عن العنف.

مميزات قناة طيور الجنة