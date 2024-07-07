ختاماً لمعاناة البيوت المصرية.. بشرى سارة من وزارة الكهرباء بشأن موعد نهاية انقطاع الكهرباء في مصر

موعد نهاية انقطاع الكهرباء في مصر، في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي، أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، عن إجراء دراسات لخطة جديدة لمعدلات قطع الكهرباء، تهدف إلى الربط بين الجهات المختلفة، يسبب انقطاع التيار الكهربائي استياءً كبيرًا لدى الكثير من المواطنين، خاصة خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة والحاجة الملحة لاستخدام المكيفات والمراوح.

موعد نهاية انقطاع الكهرباء في مصر

أوضح محمود عصمت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، أنه من المتوقع عرض حل شامل لأزمة انقطاع التيار الكهربائي قبل نهاية الشهر الحالي، وأكد أن الكهرباء ستعود بشكل نهائي قبل نهاية شهر يوليو، وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء، وأضاف أن هناك توجيهات من الرئاسة بحل مشكلة قطع الكهرباء بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تقليل الفاقد من الكهرباء خلال الفترة المقبلة، وأن هناك خطة للتعامل مع المخالفات المتعلقة بالشبكة الكهربائية.

قطع الكهرباء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر عقده يوم الخميس الماضي، إن الأزمة الحالية التي تشغل بال المواطنين تتمثل في انقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار في الأسواق، أكد أن الحكومة قامت بتأمين كافة الشحنات اللازمة من الوقود لحل أزمة انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف، معبراً عن توقعه بحل هذه الأزمة بحلول الأسبوع الثالث من يوليو الحالي وعدم تكرار قطع التيار الكهربائي، وأضاف أنه طلب من الوزراء تحديد موعد محدد للإعلان للمواطنين بشكل رسمي عن تحسن الوضع وتوقف قطع الكهرباء، خاصة في فصل الصيف.