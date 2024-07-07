تردد قناة وناسة 2024 Wanasah TV على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات

ازداد مؤخرا البحث عن تردد قناة وناسة للأطفال حيث يسعى العديد من الآباء والأمهات إلى تنزيل القناة على أجهزة التلفاز ومتابعة محتواها، هذا بسبب النجاح الكبير الذي حققته القناة في الفترة الأخيرة، إذ تجاوزت قنوات الأطفال الأخرى في نسبة المشاهدة وحققت شهرة واسعة بفضل تقديمها لأفضل محتويات الأطفال الترفيهية، في مقالنا سنعرض لكم كيفية تثبيت تردد قناة وناسة 2024 الآن.

ثبت الآن تردد قناة وناسة 2024

تعرض قناة وناسة مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية للأطفال، والتي تسهم في تطوير قدراتهم ومهاراتهم منذ الصغر، وفيما يلي نقدم لكم التردد الصحيح للقناة:

تردد القناة: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

أما عن تردد قناة وناسة الجديد 2024 على قمر عرب سات، فهو كما يلي:

تردد القناة: 11270.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

خطوات ضبط تردد قناة وناسة على جميع الأقمار

يمكن بسهولة تنزيل قناة وناسة على التلفاز الخاص بك باتباع بعض الخطوات البسيطة عبر القمر الصناعي، سواء كان نايل سات أو عرب سات كما يلي:

إذهب إلى قائمة الإعدادات باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

اضغط على زر التركيب.

اختار خيار قائمة الترددات.

اضغط على اللون المحدد لإضافة تردد جديد يتناسب مع نوع جهاز الاستقبال.

حدد القمر الصناعي المستخدم سواء كان نايل سات أو عرب سات.

أدخل التردد في الخانة الملائمة ثم اضغط على زر البحث للبدء بالبحث وانتظر فترة من الوقت حتى يكتمل البحث وتظهر القناة.

مميزات قناة وناسة

تمتاز القناة بالعديد من الخصائص التي تجعلها الخيار المثالي لعرض المحتوى الخاص بالأطفال دون أي قلق نذكر من هذه المميزات ما يلي: