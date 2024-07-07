دمر الخصوم.. أقوى أكواد ببجي موبايل 2024 PUBG Mobile UC احصل على شدات وهدايا وأسلحة خرافية

متعة جديدة ومختلفة يتم الحصول إليها بعد امتلاك أكواد ببجي موبايل التي تتعدد الاستخدامات، والتي تتميز جميعها بالروعة والخيال الذي يتم معايشته بسهولة فور استخدام تلك الأكواد، حيث تقدم عبر موقع لعبة ببجي الرسمي، والتي توفرها إدارة اللعبة إلى اللاعبين لمكافآتهم على ما يقدمونه من إنجازات ونجاحات طائلة في المباريات، حيث فور امتلاك تلك الأكواد سيتم خوض مباراة جديدة بشكل جديد ومختلف عن المباريات الماضية، حيث يتمتع اللاعب بقوة خارقة تمكنه من القضاء على جميع الأعداء خلال دقائق معدودة.

أكواد ببجي موبايل 2024

بعد أن تتمكن من الحصول على عدد كبير من أكواد ببجي موبايل عليك بتفعيل الكود الذي سيقدم لك الميزة التي تحتاجها في الوقت الصحيح، حيث قد تتمكن من تفعيل الكود لكن لا تحتاج إليه في الوقت الحالي، مما يؤدي إلى صعوبة تفعيله بعد ذلك، حيث من المتعارف أن أكواد ببجي تستخدم مرة واحدة فقط، لذا سنوضح لكم ميزة كل كود قبل البدء في تفعيل أي منهم، وتلك الأكواد تعد كالآتي:

في حال القيام بتفعيل كود BB KRZBZBF9 فإنك ستتمكن من الحصول على ميزة قتل وسحق الأعداء من خلال استخدام أقوى الأسلحة.

إذا كنت تحتاج إلى دراجة نارية في المباراة عليك بتفعيل كود TQI ZBZ 76F.

من ضمن الأكواد المهمة جدا والتي تمكن اللاعب من وضع خطة احترافية للقضاء على الأعداء، هو كود PGHZDBTFZ95U حيث من خلاله سيتم معرفة جميع التفاصيل الخاصة بالحرب القادمة.

قد يلجأ اللاعبين إلى ارتداء ملابس أسطورية لإضافة شخصية جديدة لهم، وسيتم ذلك من خلال تفعيل كود BBKTZEZET8.

أكواد شحن شدات ببجي موبايل من الموقع الرسمي

تتوفر أكواد أخرى في موقع ببجي تعد ضمن الأكواد الشهيرة جدا، والتي يرغب العديد من اللاعبين في الوصول إليها، والقيام بتفعيلها والتمتع بالمميزات التي تقدم من خلالها، والتي لن يتم الحصول عليها إلا من خلال تفعيل الكود الخاص بها، ولهذا تعد ضمن تلك الأكواد هي كالآتي: