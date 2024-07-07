“عثمان يتحدى الصعاب” عودة قوية لمسلسل قيامة عثمان تابع المسلسل بجودة HD على شاشة قناة الفجر الجزائرية والقنوات الناقلة!

قد تصدر مسلسل قيامة عثمان جميع مواقع التواصل الاجتماعي حيث يريد العديد من متابعي ومحبي المسلسلات التركية وبالتحديد هذا المسلسل معرفة موعد عرضه، حيث حقق هذا المسلسل نجاح كبير جدًا، بالإضافة إلى أنه يمتلك قاعدة جماهيرية عريقة من مختلف أنحاء العالم وذلك منذ الموسم الأول له، ولعل سبب ذلك يرجع إلى الأحداث التاريخية المثيرة للاهتمام التي يتم عرضها داخل المسلسل، والتي تعكس تاريخ الدولة العثمانية وأيضًا الصراعات التي وقعت في ذلك الوقت، وسوف نوضح لكم أهم ما ورد بخصوص موعد عرض هذا المسلسل وأيضًا القنوات الناقلة له خلال مقالنا.

مسلسل قيامة عثمان

يجب العلم أنه من المقرر عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس في خلال شهر سبتمبر أو شهر أكتوبر القادم، كذلك فقد أكد مصدر إخباري أن المسلسل سوف يتم عرضه يوم الأربعاء دون تأخير أو تأجيل في الموعد، كذلك فقد أشار أيضًا إلى أن أحداث القصة سوف تدور حول ما جرى في الدولة العثمانية من صراعات عاشها عثمان أرطغرل بهدف الدفاع عن الدولة وأيضًا القيام بتوسيعها.

‏‏القنوات الناقلة للموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان

أما في حال كنت ترغب في التعرف على القنوات التي سوف تعرض الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان فيجب العلم أن هناك العديد من القنوات التي من المقرر أن تقوم بعرض حلقات المسلسل، وسوف نعرض لكم تلك القنوات وأيضًا الترددات الخاصة بها خلال الفقرات القادمة:

‏قناة آي تي في التركية

سوف تقوم قناة آي تي في التركية بعرض مسلسل قيامة عثمان ولكن باللغة التركية، حيث يمكن لجميع المشاهدين متابعة هذا المسلسل من خلال تردد القناة التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: ‏10769.

‏معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ:5/6.

معامل الترميز: 27500.

‏قناة الفجر الجزائرية

من أهم وأبرز القنوات التي سوف تقوم بنقل مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس مترجم باللغة العربية هي قناة الفجر الجزائرية، ويمكن لجميع الأشخاص تنزيل هذه القناة بكل سهولة على جهاز الاستقبال الخاص بهم من خلال التردد التالي: