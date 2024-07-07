سلي أولادك بأجمل أغاني قناة طيور الجنة بيبي على عرب سات ونايل سات بدون تشويش وأعلى جودة 2024!

يعد تردد قناة طيور الجنة بيبي من أهم القنوات التي تحظى باهتمام كبير جدًا من الأطفال وأيضًا الأسرة بشكل عام، وذلك يرجع إلى محتواها الهادف والمتميز الذي يوفر التسلية والمتعة لجميع الأطفال، ناهيك أيضًا عن مساعدة القناة في تعزيز المجال التعليمي عند الأطفال كما أنها قد برعت في هذه النقطة وأثبتت نفسها بجدارة بين باقي القنوات التي تقدم نفس المحتوى، وسوف نقوم بالتعرف على التردد الخاص بهذه القناة المتميزة بشكل مفصل خلال مقالنا.

تردد قناة طيور الجنة بيبي

يمكن الاستمتاع بمتابعة تردد قناة طيور الجنة بيبي من خلال تثبيت هذا التردد على جهاز الاستقبال الخاص بك، وسوف نذكر تردد هذه القناة على القمر الصناعي نايل سات فيما يلي:

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11274.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: HD.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

كذلك يمكن لجميع المشاهدين الإستمتاع بكافة ما تقوم قناة طيور الجنة بعرضه على شاشاتها الرائعة عبر القمر الصناعي عرب سات، وسوف نوضح لكم تردد هذه القناة على العرب سات فيما يلي:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11310.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

جودة القناة: HD

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

مزايا قناة طيور الجنة

تمتلك هذه القناة مجموعة كبيرة جدًا من المميزات الرائعة التي مكانتها من امتلاك قلوب الكثير من الأطفال وأيضًا الآباء، وسوف نوضح لكم أبرز ما تمتاز به القناة خلال النقاط القادمة: