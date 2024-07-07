احصل على بطاقتك الوطنية العراقية بغمضة عين.. إليك خطوات حجزها بكل سهولة!

قامت وزارة الداخلية العراقية بالإعلان عن خطوات حجز البطاقة الوطنية في العراق 2024 بشكل إلكتروني، وذلك حرصًا من الوزارة على توفير الجهد والوقت على جميع المواطنين، وأيضًا كي تُيسر لهم جميع أمور حياتهم التي تساعدهم في تجنب الازدحام، كما أن الوزارة قامت أيضًا بتوضيح مجموعة من التعليمات المتعلقة بالبطاقة والتي من أمثلتها أنه يمكن استخدام تلك البطاقة في العديد من التعاملات الحكومية، لذا فمن الضروري جدًا استخراجها وفقًا لبعض الشروط والخطوات التي تم تحديدها من قبل الوزارة، وسوف نوضح لكم أبرز ما ورد في هذا الموضوع خلال مقالنا.

خطوات حجز البطاقة الوطنية في العراق 2024

بإمكان جميع المواطنين تنفيذ خطوات حجز البطاقة الوطنية في العراق 2024، وذلك عن طريق إتباع التعليمات التي سوف نقوم بذكرها لكم بصورة مفصلة فيما يلي:

أولًا يجب الذهب بشكل مباشر للموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمديرية شؤون البطاقة الموحدة.

بعد ذلك ينبغي عليك أن تقوم بالضغط على كلمة حجز استمارة البطاقة الموحدة الموجودة داخل القائمة الرئيسية للموقع.

كذلك يجب عليك كتابك البيانات الشخصية المطلوبة بشكل دقيق، وهذه البيانات تتمثل في تاريخ الميلاد والاسم وأيضًا رقم الجوال وما إلى ذلك.

كما ينبغي أيضًا إدخال العنوان الشخصي الذي تقيم بداخله، بالإضافة إلى كتابة مكان ومحل الولادة.

بعدها يجب التأكد من أن جميع البيانات التي قمت بإدخالها صحيحة وموضوعة في أماكنها المحدد.

بعدها قم بالضغط على كلمة تأكيد الحجز.

ثم قم بالنقر على الكلمة طبع الإيصال حتى تتمكن من إتمام جميع الإجراءات المتعلقة بالحجز.

شروط حجز البطاقة الموحدة

قامت الحكومة العراقية بالإعلان عن بعض الشروط التي من خلالها يمكن للمواطنين حجز البطاقة بشكل صحيح، كذلك فإنه ينبغي على الشخص المتقدم أن يكون على دراية وعلم بتلك الشروط، التي تتمثل فيما يلي: