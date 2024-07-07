يعتبر نظام الكفالة أمر أساسي من نظام العمالة المنزلية في السعودية، حيث يتمثل العقد من كل من صاحب العمل والعامل المنزلي في علاقة كفالة تعتمد على المسؤولية والحماية، فهي إحدى الخدمات التي يبحث عنها أصحاب المنازل لاستقدام عمالة فلبينية ذو خبرة في الوظيفة، كما أنها واحدة من الخدمات التي تساعد في تنظيم سوق العمل وتوفير فرص عمل مناسبة أمام عمالة الخدمة المنزلية.

كيف أنقل كفالة عاملة منزلية فلبينية في المملكة

يمكن نقل كفالة عاملة منزلية في السعودية، وذلك من خلال تنفيذ النقاط التالية:

الذهاب إلى الرابط الإلكتروني الخاص بموقع مساند.

اضغط على زر أبشر أفراد.

قم بإضافة اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقل المخصص.

اضغط بعدها على زر تسجيل الدخول.

اضغط بعد ذلك على تبويب خدمات العمالة.

ثم اختر تبويب نقل الخدمات.

قم بإضافة اسم العامل الذي تريد نقل كفالته.

اضغط بعدها على تبويب نقل الخدمات.

قم بإضافة جميع البيانات المطلوبة في الحقل المناسب.

اضغط بعدها على تبويب التالي.

اضغط بالموافقة على زر الشروط والأحكام.

أضف رمز التأكيد في الحقل المناسب.

أخيرا اضغط على زر التأكيد.

رابط نقل الكفالة المنزلية عبر منصة أبشر الإلكترونية

يمكن نقل الكفالة المنزلية عبر أبشر من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

الذهاب إلى الرابط الإلكتروني الخاص بموقع أبشر.

قم بإضافة اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقل المناسب.

اضغط على زر خدمة الجوازات.

اضغط بعدها على تبويب نقل الخدمات.

اختر المكفول الذي تريد نقل كفالته.

قم بإضافة كافة البيانات المطلوبة في الحقل المخصص.

اضغط بالموافقة على تبويب الشروط والأحكام.

قم بإضافة رمز التحقق المرئي الذي يظهر أمامك على الشاشة في الحقل المحدد.

بعد ذلك سيتم نقل الكفالة المنزلية بنجاح.

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