طرق تنظيف الشفاط بمكونين متوفرين في المطبخ من الدهون والشحوم

شفاط المطبخ يعد جزءًا أساسيًا في أي مطبخ، حيث يزال الأبخرة والروائح المزعجة أثناء الطبخ، و يتكون الشفاط من عدة أجزاء، مثل المروحة والفلتر وقناة التهوية، و يتراكم الدهون على الشفاط مع الاستخدام المتكرر، مما يجعل التنظيف الدوري ضروريًا لحماية المطبخ والحفاظ على فعالية الشفاط ومدته العمرية، فتراكم الدهون الغليظة على الشفاط قد تعيق حركته، وبالتالي يمكن وقفه عن العمل، لذلك ينصح بالتخلص من الدهون بسرعة قبل تراكمها بكثرة وتعطيلها للجهاز.

طرق تنظيف الشفاط

من الطرق الفعالة في تنظيف شفاط المطبخ استخدام بيكربونات الصودا والخل، ويعرف هذان المكونان بقدرتهما القوية على إزالة الشحوم والدهون، و لبدء عملية التنظيف، يتم مزج بيكربونات الصودا مع الخل أو منظف غسيل الأطباق، ويتم استخدام فرشاة لفرك جميع أجزاء الشفاط من الداخل والخارج بهذا المحلول حتى تزول جميع البقع، بعد الانتهاء، يتم مسح سطح الشفاط بمنديل مبلل ثم تجفيفه بمنشفة جافة، ولتنظيف فلتر الشفاط يمكن استخدام الأمونيا، يتم وضع الفلتر في كيس بلاستيكي وغمره تمامًا بمادة الأمونيا، ويتم إغلاق الكيس بإحكام ونتركه منقوعًا لمدة ٨ ساعات، و يخرج الفلتر من الكيس ويغسل بالماء الساخن بدون الحاجة للفرك، ثم يترك ليجف تمامًا.

تنظيف الشفاط بملح الليمون

يتم تحضير المكونات الآتية:

معلقة ملح الليمون.

معلقة من البيكنج بودر.

نصف كوب من سائل التنظيف.

كوب من الخل الأبيض.

فرشاة تنظيف

طريقة تحضير الوصفة