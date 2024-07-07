تتجمع الدهون والزيوت على الأسطح المخفية في المطبخ، ومن أبرز هذه الأماكن هو شفاط المطبخ، ويعتبر هذا الجهاز من أكثر الأجهزة المنزلية تعرضًا للأوساخ وتراكم الدهون، نظرًا لموقعه المباشر فوق البوتجاز، مما يجعله عرضة لامتصاص الروائح والزيوت المتصاعدة أثناء الطبخ، و تنظيف شفاط المطبخ يتطلب مجهودًا كبيرًا، ولكن هناك طرق سهلة وسريعة في المنزل للتخلص من الدهون المتراكمة وإزالتها، فقد نقدم لكم طريقة التنظيف.

طريقة تنظيف الشفاط في المنزل والتخلص من الدهون

من أهم طرق تنظيف شفاط المطبخ تكتمل من خلال استخدام مع المكونين بيكربونات الصودا وأيضاً الخل الأبيض،حيث يمتلك المكونان قوة عجيبة في إزالة الدهون المتراكمة والصعبة والشحوم القديمة المستعصية عن الأسطح، فقد يتم تحضير الوصفة كالأتي:

في البداية يتم خلط كل من بيكربونات الصودا والخل، ويمكن دمج معهم منظف غسيل الأطباق.

بعد ذلك إحضار فرشاة وفرك كافة أجزاء الشفاط من الداخل وأيضاً الخارج حتى تزول كافة البقع.

وأخيراً، وبعد الانتهاء من هذه العملية فرك سطح الشفاط بمنديل مبلل، ثم تجفيفه بمنشفة جافة.

نصائح قبل تنظيف الشفاط

قبل البدء في تنظيف شفاط المطبخ من الدهون المتراكمة، من الضروري اتباع مجموعة من التعليمات التحذيرية لضمان سلامة الأفراد وهي: