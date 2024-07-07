اعرف الخطوات بالتفاصيل .. خطوات دفع فاتورة الكهرباء شهر يوليو أون لاين 2024 بالموبايل

يسعى المواطنون إلى تسديد جميع الفواتير المستحقة سواء فواتير الكهرباء أو المياه وغيرها من الخدمات، حيث أن الفاتورة يكون لها موعد استحقاق إذا تأخر هذا الوقت يتم فرض غرامات مالية وبالتالي لكي يتجنب المواطنين دفع الغرامات يقومون بالاستعلام عن الفاتورة ثم دفعها في موعدها المحدد، ذلك سوف نوضح لكم خطوات دفع فاتورة الكهرباء شهر يوليو الكترونيا بخطوات سهله وبسيطه حتى لا تتعرض الى دفع غرامة.

خطوات دفع فاتورة الكهرباء شهر يوليو

قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالإعلان عن توفير الرابط الإلكتروني الخاص بها حتى يتمكن المواطنين من الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، ويتم ذلك باستخدام الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الإلكتروني الرسمي من هنا

قم باختيار قسم الخدمات الإلكترونية.

اضغط على الاستعلام عن فواتير الكهرباء المباشرة.

قم بكتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم بالكامل والرقم القومي ورقم العداد المكون من عشر أرقام وكذلك المحافظة التابع لها.

اضغط في النهاية على استعلام.

طريقة دفع فاتورة الكهرباء شهر يوليو 2024

إذا كنت ترغب في سداد فاتورة الكهرباء لشهر يوليو الجاري 2024 فسوف يمكنك اتباع خطوات محددة لدفع قيمة الفاتورة لتجنب دفع غرامات مالية، وطريقة الدفع تتمثل في: