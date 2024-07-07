وصل لكام!!  العائد الشهري لشهادات بنك الاهلي المصري الجديد 2024 “ألحق اشتريها بسرعة”

ازدادت عمليات البحث في الساعات الاخيرة الماضية من قبل الكثير من المواطنين عن العائد الشهري لشهادات بنك الاهلي المصري الجديد حيث أعلنت البنك الأهلي المصري عن مجموعة من شهادات الادخار الجديدة وذلك للمواطنين الراغبين في استثمار أموالهم حيث يصل العائد المادي شهادات بنك مصر إلي 30% كعائد سنوي وتبلغ مدة الشهادة لثلاث سنوات وينتقص العائد تدريجيًا حتى العام الثالث ، وخلال السطور التالية نكشف جميع انواع شهادات البنك الاهلي التي تم طرحها خلال الفترة الأخيرة الماضية.

العائد الشهري لشهادات بنك الاهلي المصري الجديد

البنك الأهلي المصري من أكبر البنوك المصرية الحكومية ، وقد قرر بنك مصر رفع سعر العائد على شهادات الادخار ليصل إلى 30% وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري خلال الأسبوع الماضي برفع سعر الفائدة ، حيث قرر البنك الأهلي المصري تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية المتناقصة لمدة ثلاث سنوات وذلك دورية صرف العائد شهريًا وذلك حيث تصبح الشهادة بسعر سنوي 26% للسنة الاولى و 22% للسنة الثانية و 18% للسنة الثالثة ، كما تم تعديل سعر العائد الشهادة البلاتينية الثابتة وجميع الشهادات المتوفر في البنك الاهلي المصري.

شهادات البنك الأهلي الادخارية الجديدة 2024

بعد التعرف على تعديل سعر العائد لشهادات بنك مصر يتساءل الكثير من المهتمين بالشهادات الادخاري عن أنواع الشهادات المتوفرة في الوقت الحالي ويمكن شرائها بكل سهولة وهي كالتالي: