مبروك عليك ال1000 جنية الجديدة !! زيادة رواتب شهر يوليو للموظفين 2024 .. أعرف هتقبض كام

يبحث الكثير من الموظفين والعاملين في جميع المصالح الحكومية خلال الساعات الاخيرة الماضية عن زيادة رواتب شهر يوليو للموظفين حيث نفت وزارة المالية كافة الأخبار والشائعات المنتشرة حول صرف رواتب شهر يوليو بالزيادة الجديدة ، حيث أكدت الوزارة أن آخر زيادة تم صرفها كانت خلال شهر مايو الماضي بعد زيادة الحد الأدني للأجور لجميع العاملين في القطاع الحكومي ، وخلال السطور التالية نكشف عن الحد الادني لجميع الدرجات الوظيفية في القطاع الحكومي بعد الزيادة الجديدة.

زيادة رواتب شهر يوليو للموظفين

أعلنت وزارة المالية المصرية خلال الساعات الاخيرة الماضية عدم صحة الأخبار المنتشرة حول زيادة رواتب شهر يوليو للموظفين وأكدت أنه سيتم صرف رواتب شهر يوليو بدون زيادات جديدة وأن آخر زيادة تم الإعلان عنها خلال شهر مايو الماضي بزيادة الحد الأدني للأجور لجميع العاملين في مختلف الوظائف الحكومية وجميع الدرجات الوظيفية حيث بلغ الحد الادنى للاجور للعاملين في القطاع الحكومي 6000 جنيهًا.

موعد صرف رواتب شهر يوليو 2024

بعد التأكد من صحة زيادة رواتب شهر يوليو للموظفين يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد صرف رواتب شهر يوليو 2024 وذلك يوم الاثنين الموافق 18 يوليو 2024 ومن الجدير بالذكر أنه تم تبكير موعد صرف رواتب شهر يوليو ، كما تعمل وزارة المالية المصرية علي مج فترة أيام صرف رواتب شهر يوليو لتسهيل صرف الرواتب على جميع العاملين وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القليلة القادمة ، ويستطيع جميع المواطنين الاستعلام عن رواتب شهر يوليو عبر موقع وزارة المالية بالرقم القومي.