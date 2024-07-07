صدرت بدون رقم امتحاني .. نتائج السادس الإعدادي العراق 2024 “مبروك نجاح الطلاب”

يواكب جميع الطلبه والطالبات المقيدون بالسادس الاعدادي البحث للاطلاع على النتيجة الخاصة بهم فهم قلقون للغاية بشأن عدم ظهور النتيجة حتى الآن وتنوه الوزارة، وتقول بأن تلك النتيجة ستظهر قريبا وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم كيفية الحصول عليها.

نتائج السادس الإعدادي العراق

عديد من الطلاب الآن ينتظرون الموعد الخاص بظهور نتائج السادس الإعدادي العراق، فتجدر الإشارة بأنه يمكن الحصول على تلك النتيجة بكل سهولة ويسر عن طريق السير على النقاط الآتية:

الخطوة الأولى: اذهب للموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية عن طريق النقر هنا.

الخطوة الثانية: اختر زر “نتائج السادس الإعدادي”.

الخطوة الثالثة: سجل الرقم الامتحاني الخاص بك بصورة صحيحة في الخانة المخصصة له.

الخطوة الأخيرة: اضغط على زر “استعلام”، ومن ثم سوف تتمكن من الاطلاع على النتيجة الخاصة بك عقب اتباعك تلك الخطوات الخاصة بالاستعلام عن النتيجة.

رابط استخراج نتائج السادس الإعدادي

تم التوضيح من جانب وزارة التربية والتعليم العراقية أنه باستطاعة كل طلبة وطالبات السادس الإعدادي العراق الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم بسهولة من خلال موقعها الرسمي المرفق فيما سبق والموضح من جانبها، حيث إنه يسهل على الطلاب الكثير في خدمة الحصول على النتيجة إلكترونيًا.

موعد ظهور نتائج السادس الإعدادي

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتوضيح موعد ظهور نتائج السادس الإعدادي 2024، حيث إنها قالت إن تلك النتائج ستظهر قريبًا، بالتحديد في الأيام القليلة القادمة عقب الانتهاء رسميًا من عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية.