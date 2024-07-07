Tom And Jerry”.. تردد قناة توم وجيري الفضائية علي النايل سات لمتابعة الكرتون العالمي

تُعد قناة توم وجيري خيار لا مثيل له من بين نظيراتها من القنوات الفضائية المعروفة بعرض أفلام الكارتون والرسوم المتحركة وبرامج الأطفال، حيث أنها تعرض كارتون توم وجيري الكرتون الأشهر على الإطلاق الذي يحبه جميع الأطفال ومختلف المراحل العمرية، ولذلك هم لا يملون مشاهدة القناة على مدار اليوم وخصوصاً لعدم وجود فواصل إعلانية مملة ومزعجة تمنعهم من متابعة العروض بشكل مسلي، إلى جانب العديد من أفلام الكرتون الأخرى والأغاني والأناشيد.

تردد توم وجيري على النايل سات

تعمل إدارة القناة قصارى جهدها في بذل مجهودات كبيرة واستخدام تقنيات على أحدث وأعلى مستوى بغرض وصول المحتوى إلى المشاهد بجودة عالية، كما تحرص أيضاً على التطوير من الأفكار التي تجعل المحتويات أكثر جاذبية لذلك يتم البحث بكثرة حول أحدث تردداتها عبر الأقمار الصناعية التي من ضمنها نايل سات، ليأتي التردد الجديد للقناة كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

جودة المشاهدة: SD.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد توم وجيري عبر عرب سات

من المعروف أنه يتابع قناة توم وجيري ملايين البراعم حول مختلف دول الوطن العربي وأنها استطاعت أن تستحون على قلوب الصغار بفضل محتوياتها المميزة التي تُعرض مجاناً بدون تسديد رسوم اشتراك وأيضاً بجودة عالية حتى يستطيع المشاهد متابعة المحتوي بدون تشويش، كما هو الحال عبر التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي عرب سات المعروف بـ إشارة البث القوية ليأتي هذه التردد على النحو التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد القناة: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: SD.

خطوات ضبط التردد الجديد عبر جهاز الاستقبال

من خلال تطبيق بعض الخطوات السهلة يمكن تنزيل القناة بأحدث تردد لها وفيما يلي تلخيص لهذه الخطوات: