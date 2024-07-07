أدعية العام الجديد .. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024 – 1446 مصر لجميع القطاعات

تعد إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة لكل عام من الإجازات الرسمية الموجودة في العديد من الدول العربية والإسلامية والتي منها دولة مصر والمملكة العربية السعودية، وهناك دول أخرى لا تعتبر رأس السنة الهجرية الجديدة إجازة رسمية إنما تكون في دوام طبيعي، ومع اقتراب موعد انتهاء العام الهجري 1445 وبدأ العام الهجري الجديد 1446، قد تساءل العديد من المواطنين المصريين عن موعد الإجازة لهذا العام.

بداية العام الهجري الجديد 1446

قد اقتراب موعد بداية العام الهجري الجديد 1446، ولذلك يتساءل العديد من المواطنين المصريين عن موعده المحدد، والذي من المتوقع أن يبدأ يوم الأحد الموافق يوم 7 يوليو، وقد تم استطلاع الهلال من قبل دار الافتاء المصرية لتأكيد الموعد.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024 مصر

بالنسبة للأشخاص الذين يريدون معرفة موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 في مصر، وأعلن وزير العمل، أن يوم الخميس المقبل الموافق 11 يوليو 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية.

أدعية العام الهجري الجديد 1446

يعد الدعاء من أفضل العبادات التي تقرب كافة المسلمين من الله عز وجل، ويمكن الدعاء في كل الأوقات، ومن الأدعية التي يمكن قولها عند بداية عام هجري جديد، هي: