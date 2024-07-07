احصل على 13500مجانا في ثواني معدوده.. طريقة شحن شدات ببجي  بدون حظر حسابك عن طريق الـ ID مضمونه 100%

في عصر الألعاب الرقمية أصبحت الألعاب المحمولة مثل PUBG Mobile جزءا أساسيا من حياة الملايين من اللاعبين حول العالم حيث تقدم اللعبة تجربة مثيرة تجمع بين الاستراتيجية والتفاعل الاجتماعي وتجذب لاعبين من جميع الأعمار إحدى الميزات الرئيسية التي يبحث عنها اللاعبون هي شدات ببجي أو PUBG UC والتي تستخدم لشراء العناصر داخل اللعبة مثل الأزياء والأسلحة الفريدة والإكسسوارات لذلك سوف نوضح لكم الخطوات المطلوبة من خلال السطور القادمة.

شحن شدات ببجي عن طريق الـ ID

شحن شدات بيجي باستخدام معرف اللاعب (ID) يمكنك اتباع الخطوات التالية لضمان عملية آمنة وسلسة:

زيارة الموقع الرسمي لـ PUBG MOBILE للدخول الى اضغط هنا .

عند الدخول إلى الموقع يجب عليك تسجيل الدخول إلى حسابك الخاص بببجي.

يمكنك ذلك من خلال إدخال بيانات تسجيل الدخول مثل البريد الإلكتروني أو معرف اللاعب (ID).

بعد تسجيل الدخول أدخل معرف اللاعب (ID) الخاص بك. تأكد من ادخال المعرف بدقة لتجنب أي أخطاء.

بعد ادخال المعرف ستظهر لك قائمة بطرق الدفع المتاحة. اختر الطريقة التي تفضلها و تناسبك.

اتبع التعليمات المتاحة على الموقع لإتمام عملية الدفع. تأكد من إدخال بيانات الدفع بدقة لتجنب أي مشاكل.

بمجرد إتمام عملية الدفع بنجاح سيتم شحن الشدات إلى حسابك في بيجي تلقائيا.

بعد الانتهاء من عملية الشحن افتح اللعبة وتحقق من وصول الشدات إلى حسابك.

يمكنك العثور على الشدات في حسابك واستخدامها لشراء العناصر داخل اللعبة.

خطوات تحميل لعبة ببجي موبايل

تحميل لعبة ببجي (PUBG Mobile) سهل ومباشر على مختلف المنصات سواءً كان هاتفا ذكيا بنظام أندرويد أو iOS أو حتى على جهاز الكمبيوتر. إليك الخطوات التفصيلية لتحميل اللعبة:

على أجهزة أندرويد

افتح متجر Google Play على جهازك.

في شريط البحث اكتب PUBG Mobile واضغط على زر البحث.

اختر اللعبة من نتائج البحث تأكد من أن المطور هو Tencent Games.

اضغط على زر تثبيت وابدأ عملية التحميل.

بعد الانتهاء من التحميل افتح اللعبة وسجل الدخول أو أنشئ حسابا جديدا للبدء في اللعب.

على أجهزة iOS