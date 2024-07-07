رابط مباشر نتائج السادس الاعدادي دور أول موقع الوزارة

من المنتظر إنه سوف يتم الإعلان عن نتائج السادس الإعدادي 2024، وهذا بعد أن يتم الإنتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق الإملائي، وتعمل وزارة التربية العراقية على توفير خدمة إعلان نتائج امتحانات السادس الابتدائي من خلال شبكة الإنترنت لكافة الطلاب في جميع انحاء محافظات العراق، ولمزيد من المعلومات تابعوا معنا.

نتائج السادس الاعدادي 2024 الدور الأول

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج السادس الاعدادي 2024 الدور الأول، وتعمل وزارة التربية والتعليم العراقية على تجنب حدوث أي أخطاء في عمليات تصحيح الإجابات التي كتبها الطلاب في أوراقهم، وسوف يتم رفع النتائج من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية في دولة العراق.

كيفية الإستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2024

كانت الامتحانات قد أقيمت في شهر مايو 2024، ثم بدأت عمليات التصحيح عقب الانتهاء في كافة المراكز الامتحانية الموجودة في العراق، وسوف يتم عرضها في كل محافظة على انفراد، وسيتم نشر نتائج ثالث متوسط 2024 عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شبكة الإنترنت، وبالنسبة إلى طريقة استخراج النتائج السادس الاعدادي يكون من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية العراقية.

ثم يتم أضافة كود التحقق في المكان المخصص له

يتم اختيار المرحلة التعليمية التي ينتمي لها الطالب وتحديد نتائج السادس الاعدادي 2024

ثم تقوم بكتابة الرقم الامتحاني الخاص بك في المكان المخصص لذلك.

انقر على خيار عرض النتائج.

سوف يظهر لك المجموع الكلي الذي حصل عليه الطالب.

كيفية الدخول على رابط استعلام نتائج السادس الاعدادي 2024

يمكنك الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي من خلال الرابط المتاح من قبل الوزارة، حيث يكون على النحو الآتي:

يتم الدخول إلى موقع نتائجنا بواسطة محرك البحث جوجل.

ثم يتم اختيار الطالب لـ نتائج السادس الابتدائي

يبحث الطالب عن اسم المحافظة التي يقيم فيها من خلال القائمة المعروضة أمامه.

ثم سيتم إيجاد زر تنزيل النتائج باللون الأخضر.

اذا لم تجد هذا الزر فهذا لأنه لم يتم الاعلان عنها بعد وسيجد كلمة “قريبا”.