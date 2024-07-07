ساعات فقط على موعد صرف رواتب شهر يوليو 2024 “مبروك تبكير الصرف والزيادة الجديدة”

كثير من الأشخاص يريدون معرفة موعد صرف رواتب شهر يوليو 2024 إذ أن هذا الموعد تمت الاشارة إليه من جانب وزارة المالية، وفيما يلي سنوضح لكم الموعد بالتفصيل المحدد من جانب الوزارة وأيضًا الجدول الخاص بالحد الأدنى للأجور للعام الحالي 2024.

موعد صرف رواتب شهر يوليو 2024

يقوم الكثير من الأشخاص بالتساؤل عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو الجاري 2024، حيث أن وزارة المالية قامت بالإعلان ببيان رسمي لها بواسطة الموقع الرسمي الخاص بها عن تقديم موعد الصرف يكون بداية من يوم الخميس الذي سيكون موافق 18 من يوليو 2024، كذلك أن رئيس قطاع الحسابات الذي يدعى شريف خيري قام بالتأكيد على أنه قد تم تقديم المواعيد الخاصة بصرف المرتبات لشهر يوليو وايضا أغسطس وسبتمبر واكد على ان صرفها بالدوله سوف يكون للشهر الجاري من يوليو كما ذكرنا في يوم 18 يوليو 2024 في حين أن المتأخرات تكون في ايام 8 و 10 و 11 يوليو على حسب ما أوضحته وزارة المالية.

الحد الأدنى للأجور يوليو 2024

من الجدير بالذكر ان الحد الادنى للاجور يكون كما يلي: