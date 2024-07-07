موعد صرف مرتبات الموظفين لشهر يوليو 2024 بعد قرار الزيادة الجديدة “1000 جنية لكل موظف”

عدد كبير من الأشخاص يظل يتساءل عبر محركات البحث جوجل عن موعد صرف مرتبات الموظفين لشهر يوليو الجاري 2024، وتجدر الإشارة بأن وزارة المالية بينت هذا الموعد الخاص بصرف تلك المرتبات، وفيما يلي في مقالنا هذا سوف نوفر لكم التفاصيل كافة التي تخص موعد الصرف.

موعد صرف مرتبات الموظفين لشهر يوليو 2024

بينت وزارة المالية موعد صرف مرتبات الموظفين للشهر الجاري من يوليو 2024، حيث إنها قالت إن الصرف سيكون في يوم 18 يوليو 2024، والمتأخرات تكون في يوم 8 و10 و11 من يوليو 2024، كذلك أن مرتبات صرف شهر أغسطس سوف تكون بدايه من اليوم الذي يكون موافق 22 من أغسطس 2024 كذلك أن المتأخرات تكون في أيام 8 و 11 و 12 أغسطس 2024 في حين أن مرتبات شهر سبتمبر سوف تكون في يوم 22 سبتمبر 2024 كما أن المتأخرات تكون في ايام 8 و 11 و 12 سبتمبر 2024.

اماكن صرف مرتبات شهر يوليو 2024

بعدما قمنا بالتعرف على موعد صرف مرتبات شهر يوليو الجاري 2024، نستطيع القول إنه قد قامت وزارة المالية بتحديد مجموعة من الأماكن للعاملين وايضا موظفين لكي يتم صرف المرتبات الخاصة بشهر يوليو 2024 وهذا عن طريق الماكينات الخاصة بـ الصراف الالي بالاضافة الى البريد المصري وأيضا مختلف فروع البنوك، وتجدر الإشارة بأنه لم يتبقى سوى أيام قليلة ويتم صرف المرتبات الخاصة بالموظفين، ويمكن كما قلنا فيما سبق أن يتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي، منافذ فوري، وأيضًا أمان.