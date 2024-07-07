أقوى عائد شهري ..  العائد الشهري لشهادات بنك مصر الجديدة 2024 يصل حتى 35%

ارتفعت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن العائد الشهري لشهادات بنك مصر الجديدة حيث يعتبر بنك مصر من أعرق البنوك الحكومة المصرية ، وقد قرر بنك مصر خلال الفترة الاخيرة الماضية إعادة إصدار شهادة “ابن مصر” الادخارية ، والتي تصل مدتها ثلاث سنوات متناقصة بدورية صرف عوائد مختلفة ، ويحرص بنك مصر بصورة مستمرة على ضرورة تلبية احتياجات العملاء بشكل مستمر ، وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول العائد الشهري لشهادات بنك مصر الجديدة.

العائد الشهري لشهادات بنك مصر الجديدة

قرر بنك مصر خلال الفترة الاخيرة الماضية تعديل دورية صرف العائد الشهري شهادات بنك مصر المتنوعة وذلك وفق قرارات البنك المركزي المصري خلال الفترة الأخيرة الماضية وتم تعديل العائد الشهري لشهادات بنك مصر وذلك بالطرق التالية.

العائد السنوي يصل إلي 30% للسنة الأولى و25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة.

تصل العوائد بدورية صرف ربع سنوية إلى 27% في السنة الاولي و 23 % للسنة الثانية و19% للسنة الثالثة.

تعديل سعر العائد لشهادات بنك مصر

يتساءل الكثير من عملاء بنك مصر خلال الفترة الأخيرة الماضية عن تعديل سعر العائد على شهادة القمة ثلاث سنوات ذات العائد الثابت لتصبح 21.5% سنويًا لجميع الاصدارات الجديدة ، كما يتم استمرار إصدار شهادة طلعت حرب ذات العائد السنوي 27% وتصرف بنهاية المدة ، ويفر بنك مصر العديد من طرق شراء الشهادات من خلال الانترنت البنكي أو من خلال زيارة فروع بنك مصر المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية.