بأفضل أصوات المشايخ “القرآن الكريم الكامل” عبر تردد قناة المجد للقرآن الكريم 2024

جهاد حسين تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
بأفضل أصوات المشايخ “القرآن الكريم الكامل” عبر تردد قناة المجد للقرآن الكريم 2024

قناة المجد للقرآن الكريم من أهم وافضل القنوات التليفزيونية التي لا يجب أن يخلو منها بيت كل مسلم ولهذا نكشف اليوم عن تردد قناة المجد للقرآن الكريم حيث تقوم قناة المجد بعرض تلاوات مختلفة للكثير من قراء القران على مدار 24 ساعة ، ويفضل الكثير من المسلمين تشغيل القران الكريم طوال اليوم وخاصة في الساعات الأولي من صباح كل يوم على شاشة قناة المجد للقران الكريم ، وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة المجد للقرآن الكريم عبر القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة المجد للقرآن الكريم

ازدادت عمليات البحث خلال الأيام الأخيرة الماضية عن تردد قناة المجد للقرآن الكريم حيث تعرض قناة المجد ملايين التلاوات النادرة للكثير من قراء القران في الوطن العربي والاسلامي ويبلغ عدد القراء في قناة المجد 150 قارئ بمختلف الجنسيات ، كما يحب البعض تشغيل شاشة قناة المجد لسماع القران في البيت وخاصة سورة البقرة التي يتم تشغيلها في الساعة الثامنة صباح كل يوم عبر شاشة قناة المجد وذلك عبر التردد التالي.

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد : 12054
  • معدل الترميز : 27500
  • معامل تصحيح الخطا : 6\5.
  • الاستقطاب : عمودي.

مزايا قناة المجد للقران الكريم

تتميز قناة المجد للقران الكريم بشعارها المميز “قرآن يُتلي آناء الليل وأطراف النهار” كما تتميز القناة بوجود أصوات عذبة من قراء القران الكريم و وجود خلفية من الآيات القرآن أثناء القراءة وترجمة معاني الكلمات المختلفة ، كما تعرض القناة ترجمة معاني القران باللغة الانجليزية ، كما تتميز قناة المجد ببث محتواها على مدار اليوم دون وجود فواصل إعلانية ، ويتم بث القناة بجودة عالية ومميزة.

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معلومات الكاتب
جهاد حسين

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