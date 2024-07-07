مبروك النجاح.. رابط نتائج البكالوريا 2024 سوريا حسب رقم الاكتتاب عبر رابط موقع وزارة التربية moed.gov.sy كل المحافظات

رابط نتائج البكالوريا 2024 سوريا، ستقوم وزارة التربية السورية بتفعيل رابط نتائج البكالوريا 2024 سوريا حسب رقم الاكتتاب والاسم خلال دقائق من الآن، حيث أن الآن تستعد الوزارة لرفع كشوف النتيجة لتكون متاحة أمام الطلاب اونلاين فور أن يعتمدها الوزير، ومن المعروف أن تلك النتائج يتوقف عليها مستقبل الطالب نظرا لأن وفقا لها يتحدد وجهته التعليمية القادمة، واليكم طريقة استخراج نتائج البكالوريا سوريا 2024 في كل المحافظات عبر الموفع الرسمي.

رابط نتائج البكالوريا 2024 سوريا

بشكل الكتروني يمكنك عزيزي الطالب دخول رابط نتائج البكالوريا 2024 سوريا والاستعلام عن درجاتك في كل المواد، بعد أن يتم اعتماد النتيجة فورا، وكانت امتحانات البكالوريا السورية قد بدأت في شهر مايو واستمرت حتى يوم الثالث عشر من شهر يونيو المنقضي، وبعدها انطلقت أعمال التصحيح على الفور والتي لم تتوقف أبدا إلا خلال العطلات الرسمية، وسوف يعقد الدكتور محمد عامر المارديني وزير التربية السوري مؤتمر خلال ساعات للكشف عن تفاصيل النتيجة، والآن مع خطوات استخراج نتائج البكالوريا 2024 سوريا عبر موقع الوزارة الرسمي:

قم بزيارة موقع وزارة التربية السورية.

قم بالدخول إلى قسم النتائج الامتحانية.

الآن قم بادخال بيانات الطالب، والتي على رأسها رقم الاكتتاب الخاص بك.

اختر اسم المحافظة القاطن بها الطالب.

قم بالضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

ستظهر لك الدرجات التفصيلية والمجموع الكلي أيضا.

نتائج البكالوريا 2024 سوريا برقم الاكتتاب

كما يمكنك أيضا الحصول على مجموعك ودرجاتك في نتائج البكالوريا 2024 سوريا عبر تطبيق النتائج الامتحانية المعتمد رسميا من قبل وزارة التربية، على أن يقوم السيد الوزير بتهنئة الاوائل هاتفيا وتكريمهم لاحقا، وبامكان كل الطلاب التقدم بالاعتراضات على النتائج بداية من يوم الاحد وحتى الاربعاء بشكل الكتروني عبر موقع الوزارة، ويمكنك ترك البيانات في التعليقات.