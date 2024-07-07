ابن عم الايفون.. فقط ب 6000 جنيه مواصفات هاتف ريلمي C53 الجبار الجديد 2024

أعلنت شركة ريلمي الرائدة في عالم الهواتف الذكية عن هاتفها الجديد Realme C61، وجاء من هواتف الفئة الاقتصادية ومقاوم للغبار والماء، وخاماته الخارجية مصنوعة من البلاستيك ويدعم الهاتف شريحتين إتصال وكارت ميموري بجانب العديد من المواصفات الأخري ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم أهم مواصفات ومميزات الهاتف، فهذا الهاتف يلائم الفئة المتوسطة فهو يجمع بين الإمكانيات العالية بسعر زهيد مقارنةً بأسعار الموبايلات في السوق.

مواصفات موبايل Realme C61

جاء هاتف Realme C61 بمواصفات عديدة ومميزة من أبرز هذه المواصفات مايلي:

جاء الهاتف مقاوم للغبار والماء.

يدعم الجهاز شريحتين إتصال 4G.

الخامات الخارجية للجهاز مصنوعة من البلاستيك.

شاشة الهاتف من نوع IPS LCD.

نظام تشغيل Android 14.

جاء الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا.

كاميرا الهاتف الخلفية بدقة 50 ميجا وفتحة عدسة F/1.8.

السماعات الخارجية للجهاز من نوع Stereo.

يدعم الهاتف خاصية فتح الجهاز عبر بصمة الوجه.

أيضاً الهاتف يدعم مستشعر البصمة.

بطارية الهاتف كبيرة جدا بسعة 5000 مللي امبير.

يدعم خاصية الشحن السريع من خلال منفذ USB Type C.

جاء الهاتف بألوان زاهية وعصرية تناسب مختلف الأذواق جاء باللون الأخضر واللون الأسود.

جاء الهاتف بإصدار 64 جيجا مع 4 جيجا رام والنسخة 128جيجا مع 4 جيجا.

سعر هاتف Realme C61 في مصر

تزايد البحث من قبل الكثير من الأشخاص محبي هواتف ريلمي والهواتف الاقتصادية عن معرفة أسعار هاتف Realme C61، وجاء سعر الهاتف على النحو التالي: