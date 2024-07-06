وفقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية .. ساعات فقط على موعد رأس السنة الهجرية 1446

ازدادات عمليات البحث في السعات الاخيرة الماضية من قبل الكثير من المسلمين حول العالم عن موعد رأس السنة الهجرية 1446 حيث تفصلنا أيام قليلة عن بداية رأس النة الهجرية والتي ترمز لهجرة الرسول صلي الله عليه وسلم من مكة إلي المدينة مغادرًا وطنه لنشر الدين الاسلامي واقاكة الدولة الاسلامية وذلك قبل 1446 عام وسيتك استطلاع هلال شهر المحرم أو شهور السنة الهجرية خلال الأيام القليلة القادمة ، وخلال السطور القادمة نكشف عن موعد رأس السنة الهجرية 1446.

موعد رأس السنة الهجرية 1446

يبحث الكثير من المسلمين حول العالم عن موعد بداية السنة الهجرية الجدية حيث تشير البحوث الفلكية أن بداية السنة الهجرية واول ايام شهر محرم 1446 سيكون يوم الاحد القادم الموافق 7 يوليو 2024 ، ومن الجدير بالذكر ان السنة الهجرية هي التقويم الاسلامي لجميع المسلمين والشهور العربي التي يأتي بها الحج وشهر رمضان وتبدأ السنة الهجرية بشهر المحرم وتنتهي بشهر ذي الحجة وهو الشهر الثاني عشر من السنة حيث يوجد 12 شهر خلال السنة الهجرية.

سبب تسمية السنة الهجرية بهذا الاسم

يتساءل الكثير من المسلمين عن سبب تسمية السنة الهجرية بهذا الاسم ويرجع ذلك بسبب هجرة الرسول صلي الله عليه وسلم من مكة إلي المدينة المنورة بعد التعذيب الذي تعرض له المسلمين الأولائل خلال دعوتهم للاسلام علي أيدي المشركين في قريش ، ولأهمية هجرة الرسول صلي الله عيله وسلم في قيام الدولة الاسلامية وانتشار الدين الاسلامي جعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنها وأرضاه بداية للعام الهجري.