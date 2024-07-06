الاستعلام عن زيادة معاشات تكافل وكرامة لشهر يوليو الجاري بعد قرار وزارة الرسمي 2024

نسب البحث تزداد كثيرا من جانب المواطنين حول التعرف على كيفية الاستعلام عن زيادة معاشات تكافل وكرامة، إذ أنه يمكن الاستعلام عن تلك المعاشات بكل سهولة ويسر بصورة إلكترونية من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات، وفيما يلي في مقالنا هذا سنوفر لكم كيفية الاستعلام عن تلك المعاشات، وتجدر الاشارة بان هذا المعاش يقدم لجميع المواطنين الأكثر احتياجا بمصر المتوفر بهم شروط البرنامج.

الاستعلام عن زيادة معاشات تكافل وكرامة

يستطيع الان جميع المواطنين في مصر الاستعلام عن زيادة معاشات تكافل وكرامة بكل سهولة ويسر من خلال اتباع خطوات بسيطه للغايه بياناتها وزاره التضامن الاجتماعي وهي كما يلي:

الخطوة الأولى الانتقال الى الموقع الرسمي الالكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي عن طريق النقر على هذا الرابط.

الخطوة الثانية اختيار ايقونة استعلام معاشات تكافل وكرامة.

الخطوة الثالثة كتابة الرقم القومي للمواطن.

الخطوة الأخيرة الضغط على زر استعلام، وبذلك يتم الاستعلام عن المعاشات الخاصة بتكافل وكرامة، وتجدر الإشارة أنه من الممكن للفئات المستحقة أن تصرف المعاشات بسهولة في يوم 15 يوليو

الاستعلام عن زيادة معاشات تكافل وكرامة

لقد تم توضيح موعد صرف دعم تكافل وكرامة من جانب وزارة التضامن الاجتماعي حيث انه سوف يتم صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر يوليو الجاري في يوم 15 يوليو 2024، ولا يكون هناك تأجيل هذا الموعد أو تقديم له، ومن الجدير بالذكر أنه باستمرار يتم صرف تلك المعاشات في هذا اليوم مع منتصف كل شهر ميلادي وقد يتغير هذا الموعد إذا كان يصادف عطلة رسمية.