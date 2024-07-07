احصل عليها الآن “نتائج السادس الاعدادي العراق الدور الاول 2024” عموم المحافظات بالاسم

يقوم كثير من الأشخاص بالبحث للتعرف على موعد ظهور نتائج السادس الاعدادي العراق كما أنه يتم البحث من جانب الطلاب للتعرف على طريقة الاستعلام عن تلك النتائج، وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم كل التفاصيل التي تخص بظهور تلك النتيجة فيمكن للطالب أن يطلع على نتيجته الكترونيا، وفيما يلي في هذا المقال سنرفق لكم طريقة الحصول على تلك النتيجة.

نتائج السادس الاعدادي العراق

لقد أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية إلى وجود رابط رسمي يسهل على الطلاب الخدمة التي تخص الحصول على النتيجة المتعلقة بهم فيستطيع الطالب الاطلاع على نتيجته بسهولة بغير أن يكون بالانتقال الى مقر المدرسة لكي يحصل على نتيجته فمن مكانه من المنزل يستطيع الاطلاع على النتيجة الخاصة به بكل سهولة ويسر، فعلى الطالب أن يقوم بالسير على النقاط التالية:

الخطوة الأولى الدخول على موقع الوزارة الرسمي من هنا

الخطوة الثانية النقر على زر نتائج السادس الاعدادي

الخطوة الثالثة اختيار السنة الدراسية

الخطوة الرابعة تدوين رقم الامتحان المتعلق بالطالب بصورة صحيحة.

الخطوة الاخيره الضغط على زر الإستعلام، ومن ثم ستظهر النتيجة أمامك بسهولة عقب أن تسير على تلك الخطوات السابقة وتدخل الرقم الامتحاني الخاص بك.

رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي العراق

لقد يسرت وزارة التربية والتعليم العراقية على كل الطلبة والطالبات بالعراق الخدمة المتعلقة باستخراج نتائج السادس الاعدادي العراق فيستطيع الطالب أن يطلع على تلك النتائج بسهولة من خلال انتقاله للموقع الرسمي الخاص بها الذي وفرته لهم