 سجل الان.. خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر

اسلام داوود تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
 سجل الان.. خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر

في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الجزائر تسعى الحكومة بشكل مستمر لتقديم حلول مبتكرة لتلبية احتياجات المواطنين في مجال السكن أحد أبرز هذه الحلول هو برنامج سكنات عدل 3 الذي يهدف إلى توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة عبر نظام البيع بالإيجار حيث يمثل برنامج سكنات عدل 3 خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير السكن الملائم للمواطنين مما يساهم في الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي للبلاد.

خطوات  التسجيل في برنامج سكنات عدل 3

للتسجيل في برنامج سكنات عدل 3 في الجزائر لعام 2024 يمكنك اتباع الخطوات التالية:

  • اولا يجب على المتقدم أن يقوم بزيارة الموقع الرسمي لوكالة عدل 3 عبر الرابط للدخول الى الموقع اضغط هنا .
  • يتم بعد ذلك كتابة جميع المعلومات المطلوبة بدقة مثل ادخال الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، رقم الهوية، الوظيفة، ومحل الإقامة.
  •  يجب أن يتم التاكد من رفع المستندات الضرورية مثل بطاقة التعريف الوطنية واحضار كشف الراتب الشهري، إثبات القدرة المالية، وشهادة الإقامة.
  •  يتم بعد ذلك سداد كافة الرسوم المطلوبة حتى يتم الانتهاء من عملية التسجيل.

 شروط التسجيل في برنامج سكنات عدل 3

  • اولا يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.
  •  أن يتراوح الدخل الشهري بين 24,000 إلى 108,000 دينار جزائري.
  •  ألا يكون المتقدم مالكا لأي عقار سكني أو قطعة أرض صالحة للسكن.
  • عدم الاستفادة من أي برامج دعم سكني حكومي سابقًا.
  • أن يكون المتقدم متزوجًا.
  • -تقديم إثبات القدرة المالية على سداد الأقساط الشهرية.
  •  سداد القسط الأول بنسبة 25% من إجمالي قيمة السكن.
  •  ألا يتجاوز عمر المستفيد 70 عامًا.
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اسلام داوود

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