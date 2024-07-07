 سجل الان.. خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر

في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الجزائر تسعى الحكومة بشكل مستمر لتقديم حلول مبتكرة لتلبية احتياجات المواطنين في مجال السكن أحد أبرز هذه الحلول هو برنامج سكنات عدل 3 الذي يهدف إلى توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة عبر نظام البيع بالإيجار حيث يمثل برنامج سكنات عدل 3 خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير السكن الملائم للمواطنين مما يساهم في الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي للبلاد.
خطوات التسجيل في برنامج سكنات عدل 3
للتسجيل في برنامج سكنات عدل 3 في الجزائر لعام 2024 يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- اولا يجب على المتقدم أن يقوم بزيارة الموقع الرسمي لوكالة عدل 3 عبر الرابط للدخول الى الموقع اضغط هنا .
- يتم بعد ذلك كتابة جميع المعلومات المطلوبة بدقة مثل ادخال الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، رقم الهوية، الوظيفة، ومحل الإقامة.
- يجب أن يتم التاكد من رفع المستندات الضرورية مثل بطاقة التعريف الوطنية واحضار كشف الراتب الشهري، إثبات القدرة المالية، وشهادة الإقامة.
- يتم بعد ذلك سداد كافة الرسوم المطلوبة حتى يتم الانتهاء من عملية التسجيل.
شروط التسجيل في برنامج سكنات عدل 3
- اولا يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.
- أن يتراوح الدخل الشهري بين 24,000 إلى 108,000 دينار جزائري.
- ألا يكون المتقدم مالكا لأي عقار سكني أو قطعة أرض صالحة للسكن.
- عدم الاستفادة من أي برامج دعم سكني حكومي سابقًا.
- أن يكون المتقدم متزوجًا.
- -تقديم إثبات القدرة المالية على سداد الأقساط الشهرية.
- سداد القسط الأول بنسبة 25% من إجمالي قيمة السكن.
- ألا يتجاوز عمر المستفيد 70 عامًا.