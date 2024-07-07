 سجل الان.. خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر

في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الجزائر تسعى الحكومة بشكل مستمر لتقديم حلول مبتكرة لتلبية احتياجات المواطنين في مجال السكن أحد أبرز هذه الحلول هو برنامج سكنات عدل 3 الذي يهدف إلى توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة عبر نظام البيع بالإيجار حيث يمثل برنامج سكنات عدل 3 خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير السكن الملائم للمواطنين مما يساهم في الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي للبلاد.

خطوات التسجيل في برنامج سكنات عدل 3

للتسجيل في برنامج سكنات عدل 3 في الجزائر لعام 2024 يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اولا يجب على المتقدم أن يقوم بزيارة الموقع الرسمي لوكالة عدل 3 عبر الرابط للدخول الى الموقع اضغط هنا .

يتم بعد ذلك كتابة جميع المعلومات المطلوبة بدقة مثل ادخال الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، رقم الهوية، الوظيفة، ومحل الإقامة.

يجب أن يتم التاكد من رفع المستندات الضرورية مثل بطاقة التعريف الوطنية واحضار كشف الراتب الشهري، إثبات القدرة المالية، وشهادة الإقامة.

يتم بعد ذلك سداد كافة الرسوم المطلوبة حتى يتم الانتهاء من عملية التسجيل.

شروط التسجيل في برنامج سكنات عدل 3