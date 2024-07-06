“بث مباشر تويتر” تغير كسوة الكعبة المشرفة وأهم الأدعية المستحبة لهذا اليوم “اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً”

تعتبر الكعبة المشرفة قبلة المسلمين في كل أنحاء العالم، وهي رمز الوحدة الإسلامية والمكان الأقدس على وجه الأرض. ومن التقاليد الراسخة في الإسلام هو تغيير كسوة الكعبة المشرفة في يوم عرفة من كل عام، وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة. هذا الحدث العظيم يجلب الفرح والسرور إلى قلوب المسلمين، ويعد تجديداً روحياً ومعنوياً يعزز من إيمانهم وتقربهم إلى الله.

تغير كسوة الكعبة المشرفة

ترجع عادة تغيير كسوة الكعبة إلى العصور الإسلامية الأولى، فقد اهتم الخلفاء والملوك والأمراء على مر العصور بتجديد كسوة الكعبة وتزيينها بأجمل الأقمشة، وتصنع الكسوة الحالية من الحرير الأسود المطرز بالذهب والفضة، وتستغرق عملية تصنيعها عدة أشهر، تجهز الكسوة الجديدة خصيصاً لهذا اليوم، حيث تنقل إلى مكة المكرمة وتستبدل الكسوة القديمة بالكسوة الجديدة وسط مراسم دينية وروحانية مؤثرة.

مراسم تغيير كسوة الكعبة

تبدأ مراسم تغيير كسوة الكعبة بعد الصلاة يتم رفع الكسوة القديمة وإزالتها، وتثبيت الكسوة الجديدة بحرفية ودقة عالية، تُستخدم في هذه العملية تقنيات حديثة ومعدات متطورة، إلى جانب الجهود البشرية الكبيرة التي يبذلها العاملون في مصنع كسوة الكعبة.

الأدعية المستحبة في يوم تغيير الكسوة

في هذا اليوم المبارك، يتوجه المسلمون بالدعاء إلى الله، طالبين منه الرحمة والمغفرة والبركة. من الأدعية المستحبة في هذا اليوم:

اللهم تقبل منا صالح الأعمال : “اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وبارك لنا في حياتنا وأعمارنا، واجعلنا من المقبولين عندك”.

: “اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وبارك لنا في حياتنا وأعمارنا، واجعلنا من المقبولين عندك”. دعاء الحج والعمرة : “اللهم اجعل حجنا مبروراً، وسعينا مشكوراً، وذنبنا مغفوراً، وعملنا صالحاً مقبولاً، وعودتنا إلى ديارنا سالمة غانمة”.

: “اللهم اجعل حجنا مبروراً، وسعينا مشكوراً، وذنبنا مغفوراً، وعملنا صالحاً مقبولاً، وعودتنا إلى ديارنا سالمة غانمة”. دعاء الكعبة : “اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً، وزد من حجه واعتمر تشريفاً وتكريماً وتعظيماً وبراً”.

: “اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً، وزد من حجه واعتمر تشريفاً وتكريماً وتعظيماً وبراً”. دعاء يوم عرفة : “اللهم يا واسع المغفرة، اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلنا من الذين يستجاب لهم الدعاء في هذا اليوم العظيم”.

: “اللهم يا واسع المغفرة، اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلنا من الذين يستجاب لهم الدعاء في هذا اليوم العظيم”. دعاء التوفيق والهداية: “اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يُقضى عليك”.

تغيير كسوة الكعبة المشرفة في يوم عرفة يعد حدثاً دينياً مهماً يعكس وحدة المسلمين وروحانياتهم العالية، إنه تذكير سنوي بضرورة تجديد النية والتوجه إلى الله بالدعاء والطاعة، في هذا اليوم العظيم، يتجدد الأمل في قلوب المسلمين وتزداد رغبتهم في التقرب إلى الله ونيل رضاه، جعلنا الله وإياكم من المقبولين في هذا اليوم المبارك ومن المستجاب دعاؤهم.