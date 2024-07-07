تعرف على سعر ومواصفات هاتف أوبو رينو 11 برو 5G موبايل اقوى أداء وأقل سعر 

في عالم التكنولوجيا المتسارع حيث تسعى الشركات الرائدة دائما لتقديم أفضل وأحدث الأجهزة الإلكترونية لتلبية احتياجات المستخدمين المتزايدة من بين هذه الأجهزة تعد الهواتف الذكية محط اهتمام كبير بفضل تطورها المستمر مع كل جيل جديد من الهواتف حيث يتم تحسين الأداء وزيادة الكفاءة وتقديم ميزات مبتكرة تجعل تجربة المستخدم أكثر سلاسة وفعالية يهدف هذا المقال إلى استعراض أحدث التقنيات في سوق الهواتف الذكية مع التركيز على أقوى المعالجات الموجودة حاليا ومواصفات هاتف Oppo Reno 11 Pro 5G لتقديم صورة شاملة عن التطورات الحديثة في هذا المجال.

مواصفات هاتف أوبو رينو 11 برو 5G

يحتوي الهاتف على معالج اQualcomm Snapdragon 778G

الذاكرة العشوائية للهاتف (RAM 8 جيجابايت

التخزين الداخلي 256 جيجابايت

الشاشة 6.55 بوصة، نوع AMOLED، دقة 1080 × 2400 بكسل

الكاميرا الخلفية ثلاثية 50 ميجابكسل (رئيسية) + 16 ميجابكسل (زاوية عريضة) + 2 ميجابكسل (ماكرو)

الكاميرا الأمامية 32 ميجابكسل

البطارية 4500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 65 وات

نظام التشغيل أندرويد 12 مع واجهة ColorOS 12

سعر هاتف أوبو رينو 11 برو 5G

سعر الهاتف يختلف حسب السوق والمنطقة ولكن متوسط السعر العالمي يكون حوالي 500-600 دولار أمريكي.

عيوب هاتف أوبو رينو 11 برو 5G

بالرغم من المميزات العديدة التي يقدمها هاتف أوبو رينو 11 برو 5G هناك بعض العيوب التي قد تؤثر على تجربة المستخدم إليك بعض العيوب المحتملة