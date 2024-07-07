ريحي دماغك وابسطي ولادك.. تردد قناة كراميش الفضائية2024

اسلام داوود تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
ريحي دماغك وابسطي ولادك.. تردد قناة كراميش الفضائية2024

تعتبر قناة كراميش الفضائيه هي من أكثر القنوات الفضائية التي يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عنها الكثير حيث يريدها الكثير من أولياء الأمور، و حيث تعد هذه القناة من ضمن أفضل القنوات الفضائية التي تقوم بعرض العديد من المحتوى الهادف و التعليمي للاطفال، و هي قناة مخصصة من أجل القيام بعرض برامج و أناشيد مختلفة و متعددة، و حصلت هذه القناة علي نسبة مشاهدة عالية جدا، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة كراميش الفضائية، و ما هي طريقة تحميل قناة كراميش الفضائيه على الجهاز الخاص بك.

تردد قناة كراميش علي القمر نايل سات

تستطيع القيام بتنزيل قناة كراميش  علي القمر نايل سات، و ذلك من خلال العديد  من الخطوات و هي:

  • تردد القناة هو: 11605.
  • القمر الصناعي هو: نايل سات.
  • استقطاب القناة هو: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.
  • معدل ترميز القناة هو: 27500.

 

كيفية تنزيل قناة كراميش الفضائيه على الجهاز الخاص بك

تستطيع القيام بتحميل قناة كراميش الفضائية الجهاز الخاص بك، عن طريق مجموعة من الخطوات و هي:

  • أولا اضغط على الزر الخاص بعرض القائمة في جهاز التحكم.
  • بعد ذلك قم بالضغط على زر القائمة الرئيسية.
  • بعد ذلك حدد البحث عن القنوات.
  • ثم اكتب التردد الخاص بالقناة الجديد و غيرها من البيانات التي يلزم كتابتها.
  • بعد ذلك قم بالضغط على كلمة بحث.
  • ثم قم بالضغط على كلمة حفظ، و سوف يكون لديك قناة كراميش علي الجهاز الخاص بك.
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معلومات الكاتب
اسلام داوود

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