أسرع طريقة لتحميل واتساب عمر الذهبي

يعتبر تطبيق واتساب عمر الذهبي من أهم التطبيقات نظرا لما يحتويه من مميزات غير موجودة في الإصدار الرسمي، والجدير بالذكر أن توقف هذا التطبيق قد يسبب في انزعاج الكثير نظرا مستخدميه ومحبي مميزاته، ويرجع ذلك بسبب توفيره مستوى عال من الخصوصية للمستخدمين حيث لا يظهر للمستخدمين الآخرين أنك متصل الآن، والكثير من المميزات الاخري سنتعرف عليها فيما يلي بالإضافة إلى كيفية تحميل التطبيق على الهاتف.

تنزيل واتساب عمر الذهبي

يجب أن تعرف أن تطبيق واتساب عمر الذهبي يتم تحميله من خارج متجر التطبيقات، وإذا كنت ترغب في تحميل التطبيق ينبغي عليك اتباع الخطوات التالية:

أولا ينبغي عليك فتح متصفح الإنترنت الموجود على هاتفك.

في خانة البحث اكتب اسم التطبيق “واتساب عمر الذهبي” ثم اضغط على زر البحث.

اضغط على اول نتيجة بحث ثم اضغط على زر التثبيت.

ثم بعد ذلك ينبغي الضغط على خيار التنزيل بأي حال من الأحوال.

يجب ان تنتظر قليلا الى حين اكتمال تثبيت التطبيق، ثم انتقل إلى قائمة التطبيقات لديك.

بعد فتح التطبيق ينبغي عليك كتابة رقم الهاتف خاصتك.

يجب التحقق من الرقم عبر إدخال رمز التأكيد، وبعد ذلك يمكنك استخدام التطبيق بشكل آمن.

مميزات واتساب عمر الذهبي

يحتوي واتساب عمر الذهبي على الكثير من المميزات الغير موجودة في النسخة الرسمية من واتساب، ومن أهم هذه المميزات: