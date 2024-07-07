حمل تطبيق نتائج الامتحانات .. نتائج البكالوريا سوريا حسب الاسم 2024 وزارة التربية السورية

نتائج البكالوريا سوريا حسب الاسم 2024 هي الخبر الذي ينتظره مئات الآلاف من الطلبة والطالبات في كل الارجاء السورية، الطلاب الذين بذلوا الجهود المضاعفة من أجل تحقيق حلم العمر، والالتحاق بالجامعة الذين يتمنوها ومن ثم خوض سوق العمل وإنشاء كيان خاص، الأمر الذي يترتب عليه تقدم الدولة السورية في كل المجالات، وخفض نسبة البطالة بين الشباب ورفعة المجتمع وتحسين حالة الإقتصاد، ومن المتوقع أن يكون الإعلان القادم من وزارة التعليم السورية عن نتائج الباكالوريا.

نتائج البكالوريا سوريا حسب الاسم 2024

نتائج البكالوريا سوريا حسب الاسم 2024 يتم العمل على قدم وساق، من كل المسؤولين في المديريات التعليمية حتى تنتهي من التصحيح، وسوف تعلن الوزارة من خلال المواقع الرسمية لها وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، عن إعلان النتائج التي يترقبها الطلاب من القسم العلمي والقسم الأدبي، وقد اتجه كثير من الطلاب في المدة الأخيرة إلى الاستعلام الإلكتروني، لأنه يوفر الوقت كما أنه يتيح للطالب معرفة النتيجة من كل مكان وفي أي وقت، ويتم الاستعلام كما يلي:

زيارة الموقع الرسمي وزارة التربية السورية .

أو احصل عليها عبر نتيجة نت.

ويمكن عن طريق تطبيق نتائج الامتحانات.

تكون الخطوة الثانية الضغط على زر ” نتائج البكالوريا “.

وفي ثالث خطوة يتم تحديد ” الدورة الأولى “.

أما الخطوة الرابعة تكون باختيار المحافظة.

والآن سجل بياناتك وهي الاسم كما ورد في المدرسة واسم الجلوس.

في آخر خطوة يتم اختيار ” استعلام “.

رابط نتائج البكالوريا سوريا حسب الاسم 2024

سوف تعلن الوزارة نتائج البكالوريا سوريا حسب الاسم 2024، في القريب العاجل حيث العمل المكثف من كل الاتجاهات، وقد انتهت الوزارة من جزء كبير في النتيجة، وخلال قليل من الساعات مع مطلع شهر يوليو، يكون الطلاب على موعد مع نتائجهم سواء عبر موقع الوزارة أو عن طريق الكشوفات التي تطبعها كل المدارس.