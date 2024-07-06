استعلم NOW عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لعام 2024 لعموم المحافظة عبر منصة مظلتي spa.gov.iq

بالتزامن مع ازدياد البحث المتكرر من قبل قطاع كبير من المواطنين بالعراق عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لعام 2024، أعلنت وزارة العمل بالعراق عن الرابط الرسمي لمعرفة اسماء المقبولين في دعم الرعاية وهذا من خلال منصة مظلتي الإلكترونية، حيث يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أنجح برامج الدعم المقدمة من قبل الحكومة العراقية للمواطنين أصحاب الدخل المنخفض، حيث يتم توزيع الدعم بأشكاله المختلفة على المستحقين بشكل منتظم، وسوف نذكر عليكم الآن كل ما ترغب في معرفته بخصوص هذا الموضوع.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

يترقب الكثير من المواطنين المتقدمين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية بالوجبة السابعة والأخيرة لعام 2024 الكشف عن أسماء المشمولين في تلك الوجبة بفارغ الصبر، حيث تأخر الإعلان عن المقبولين كثيراً بسبب كثرة الطلبات المقدمة والتي حالياً يتم مراجعتها للبث فيها، ويتم الاستعلام بالخطوات التي تتمثل في التالي:

في البداية الدخول إلى منصة مظلتي عبر شبكة الانترنت.

يتم اختيار أيقونة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

تحديد رقم الوجبة المستعلم عنها “الوجبة السابعة”.

اختيار المحافظة التي ينتمي لها المستعلم.

إدخال رقم الهوية للمواطن.

الضغط على زر استعلام لتظهر نتائج البحث.

ستظهر أمامكم كشوفات المشمولين يمكنكم البحث فيها إذا كنت من المنسحقين أم لا.

شروط الرعاية الاجتماعية

حرصت الحكومة العراقية على توضيح الشروط التي يجب مراعاتها من قبل الراغبين في التسجيل ببرنامج الرعاية الاجتماعية، وتلك الشروط تتمثل فيما يلي: