أجمل الصور لتبادل التهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية 1446 صور تهنئة بالعام الهجرى الجديد

مع بداية العام الهجري الجديد، انطلقت المسلمون حول العالم في تبادل الهنيئات والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة التي تعد من أهم الأعياد في التقويم الإسلامي، وفي هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز التهنئة بحلول العام الهجري الجديد، مشيرة إلى أهمية هذه المناسبة التي تجلب معها ذكرى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
صور تهنئة بالعام الهجرى الجديد
مع بداية العام الهجري الجديد، يبدأ الكثيرون في البحث عن صور مميزة يمكنهم إرسالها إلى أصدقائهم وأحبابهم لتهنئتهم بالعام الجديد، وإليك مجموعة مميزة من الصور بمناسبة العام الهجري الجديد:
تهنئة بالعام الهجري الجديد
في ظل حلول العام الهجري الجديد، تجتمع القلوب لتبادل التهاني والتبريكات بين الأصدقاء والعائلة والزملاء، انطلقت تلك العبارات الجميلة والمعبّرة التي تعبر عن الأماني والتمنيات بعام جديد مليء بالخير والبركة، والتي منها التالي:
- تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات.
- أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات.
- كل عام وأنتم إلى الله أقرب.
- أتمنى لكم عاما هجريا مليئا بالفرح والسعادة.
- نسأل الله أن يجعله عام خير وسعادة للجميع.
- بمناسبة العام الهجري الجديد، تقبل الله طاعاتكم وصالح أعمالكم.
- عام هجري مبارك، أعاننا الله وإياكم على برّ أيامه وسلامته.
- نسأل الله أن يجعل العام الجديد فاتحةً خيرٍ وبركةٍ على الجميع.
- بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، نتمنى لكم عامًا مليئًا بالسعادة والنجاح.
- تهانينا القلبية بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة، أعادها الله علينا وعليكم باليُمن والبركات.
- في بداية العام الهجري الجديد، نسأل الله أن يمن علينا بالصحة والسعادة والتوفيق.