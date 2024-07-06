خطوات إضافة المواليد الجديد 2024 على بطاقات التموين عبر بوابة مصر الرقمية وما هي الشروط الخاصة بالتسجيل؟

الكثير من المواطنين يبحث عن خطوات إضافة المواليد الجديد والشروط الخاصة بالتسجيل، حيث يعاني الكثيرون من عدم حصول أطفالهم على الحصص التموينية وحصته من الخبز أيضاً، وقد حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية بعض الفئات التي يمكن التسجيل وإضافة المواليد الجدد لعام 2024، وهذا حرصاً من الحكومة المصرية رفع العبء والمعاناة عن الفئات التي تحتاج المساعدة من بعض البرامج مثل بطاقة التموين، ونستعرض عليكم الآن كافة المعلومات التي تتعلق بهذا الأمر فتابعونا.

خطوات إضافة المواليد الجدد 2024

تتم عملية إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين من خلال بعض الخطوات التي يجب اتباعها وهي كالتالي:

في البداية يتم التوجه إلي بوابة مصر الرقمية.

اختيار أيقونة التموين والنقر على إضافة الأبناء الغير مقيدين.

تسجيل رقم المحمول والرقم السري واسم الوالدة.

اختيار إضافة أفراد الأسرة غير المقيدين على البطاقة.

تسجيل اسم الطفل والرقم القومي من شهادة الميلاد.

تحديد صلة القرابة للطفل.

اختيار “ضم الابناء”.

الضغط على أيقونة “إضافة”.

الفئات المسموح لها إضافة على بطاقات التموين

أعلنت وزارة التموين عن الفئات المسموح لها الإضافة على بطافة التموين ومنها التالي:

المستفيدين من معاش تكافل وكرامة.

حاملي كارت الخدمات المتكاملة.

المستفيدين من معاش التضامن الاجتماعي.

أبناء الشهداء وزوجة الشهيد.

أبناء الاسر البديلة.

شروط التسجيل في بطاقة التموين

هناك بعض الشروط التي يجب التأكد منها قبل إضافة المواليد على بطاقات التموين والشروط هي: