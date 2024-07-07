بدء العد التنازلي .. جدول صرف رواتب الموظفين هذا الشهر 2024 بالزيادة الجديدة شهر يوليو

يواصل الأشخاص الآن البحث للتعرف على جدول صرف رواتب الموظفين هذا الشهر الحالي من يوليو 2024، لذا سوف نرفق لكم كل ما يخص صرف تلك المرتبات الخاصة في الشهر الحالي من يوليو 2024 والدرجات الوظيفية للصرف.

جدول صرف رواتب الموظفين هذا الشهر 2024

كثير من الاشخاص يتساءلون عن موعد صرف مرتبات الشهر الحالي من يوليو 2024، إذ أن وزارة المالية قامت بالإشارة إلى ان الصرف لشهر يوليو الجاري سوف يكون في يوم 18 يوليو 2024، كما أن صرف متأخرات يكون في يوم 8 و 10 و 11 يوليو 2024، وتجدر الاشارة بان جدول صرف المرتبات يكون كما يلي اليوم الأول لصرف المرتبات يكون في يوم الخميس الذي سيكون موافق في يوم للصرف سوف يكون في يوم الأحد الذي يوافق الحادي والعشرين من يوليو 2024 كذلك أن اليوم الثالث للصرف سوف يكون في اليوم الذي يوافق 22 من يوليو 2024، كما أن اليوم الرابع للصف سوف يكون في اليوم الذي يوافق الثالث والعشرين من يوليو 2024 هذا بالاضافة الى ان خامس يوم للصرف سوف يكون في يوم الأربعاء الذي يوافق 24 من يوليو 2024.

الحد الأدنى لمرتبات شهر يوليو 2024

بينت وزارة المالية الحد الأدنى للمرتبات الخاصة بالشهر الحالي من يوليو وهو كما يلي: