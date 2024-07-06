رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024 “هنـــا” ادفعها أون لاين بكل سهولة

الاهتمام كبير للغاية من جانب عدد كبير من الأشخاص في هذه الفترة الجارية حول معرفة طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي، إذ أن المواطنين يستطيعون الاستعلام عن قيمة تلك الفاتورة بكل سهولة ويسر بمجرد كتابة رقم التليفون الارضي في الخانه المخصصه له الكترونيا بعد الانتقال لموقع الشركة، وفيما يلي في مقالنا هذا ونرفق لكم كيفية الاستعلام عن تلك الفاتورة.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

من الممكن الآن أن يتم الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الارضي بكل سهولة من خلال موقع شركة وي الرسمي وذلك بالسير على سلسلة الخطوات التالية:

الخطوة الأولى عليك الذهاب الى موقع الشركه المصريه للاتصالات من خلال النقر على هذا الرابط.

الخطوة الثانية تدوين كود المحافظة بصورة صحيحة في الخانة المخصصة له.

الخطوة الثالثة لا بد من تدوين رقم التليفون الأرضي بصورة صحيحة في المكان المخصص له.

الخطوة الأخيرة النقر على زر عرض النتيجة، ومن ثم سوف تظهر القيمة الخاصة بالفاتورة.

خطوات دفع فاتورة التليفون الارضي

من الممكن ان تقوم بسداد فاتورة التليفون الارضي بكل سهولة ويسر وذلك من خلال الانتقال لموقع شركة وي واتباع الخطوات الآتية: