استثمر فلوسك في الأمان.. أفضل شهادات بنكا الأهلي ومصر بعد قرار الفائدة

بعد قرار برفع سعر الفائدة تعرف علي سعر شهادات الادخار داخل البنوك في مصر الآن، حيث يبحث الكثير من المواطنين المستثمرين عن اعلي شهادات ادخار داخل البنوك العاملة في مصر بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة،كما حدد البنك المركزي بان يعد البنك الأهلي المصري، بنك مصر اكثر بنكين يوجد بهمها أسعار فائدة عالية، علما بانه من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم أسعار فائدة الشهادة بعدة بنوك مصرية تابعونا في السطور الآتية.

عائد شهادات البنك الأهلي الجديدة 2024

يقوم البنك الأهلي المصري بتقديم العديد من شهادات العوائد الثانوية يقدم شهاده بفائدة 27% سنويا.

علية فتكون الفائدة الشهرية لهذه الشهادة هي 23.5%، تستطيع شراء هذه الشهادة بقيمة 1000 جنيه ومضاعفتها.

أشار البنك الأهلي المصري انه لا يمكن أن يتم استرداد قيمه هذه الشهادة إلا بعد مرور فتره مخصصه، أضاف بان اقل فترة ممكن 6 اشهر كحد اقصي من تاريخ شراء هذه الشهادة.

يقدم البنك الأهلي أيضا شهاده استثمار بفائدة 500 جنيه حيث يصل العائد التابع لهذه الشهادة 14%.

كما يقدم شهاده استثمار يصل العائد السنوي في السنه الأولي 30%.

شهادات بنك مصر 2024