التضامن الاجتماعي يكشف رسميًا عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر يوليو بالزيادة الجديدة

البحث كبير للغاية من جانب العديد من الأشخاص حول موعد صرف معاشات تكافل وكرامة فمن الجدير بالذكر أنه من الممكن أن يتم الحصول على هذا الدعم إذا توفرت في المواطن الشروط اللازمة التي اوضحتها وزارة التضامن الاجتماعي، ومن المعروف أن المستحقين يتساءلون عن موعد صرف هذا المعاش لذا سوف نرفق لكم فيما يلي في هذا المقال.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف معاشات تكافل وكرامة، حيث إنه من المفترض أن يتم صرف تلك المعاشات مع منتصف كل شهر ميلادي، ولكن قد يختلف هذا الموعد إن صادف عطلة رسمية، وسيتم الصرف لهذا الشهر من يوليو 2024 في يوم 15 يوليو 2024.

الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة

برنامج تكافل وكرامة من برامج الدعم التي تقدم من جانب الحكومة المصرية لجميع المواطنين الذين تتوفر بهم الشروط اللازمة الحصول على الدعم الخاص ببرنامج تكافل وكرامة ومن ضمن هذه الشروط أنه لابد ان تكون جنسية المواطن مصريه كما أنه لابد ان يكون المواطن مقيم بصورة دائمة في أراضي مصر، هذا بالاضافة الى انه لابد ان يكون داخل الشهري للمواطن محدود كذلك أنه لابد ان لا يكون المتقدم ايه ممتلكات، واصول باهظة الثمن ومن الممكن ان يتم الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة بسهوله بواسطه السير على النقاط التالية: