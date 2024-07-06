صدرت الآن .. اسماء تعيينات العقود الجديدة 2024 العراق بالاسم فقط “هنـــــا” عبر وزارة التربية

عدد كبير للغاية من الأشخاص يتساءلون عن كل ما يخص أسماء تعيينات العقود الجديدة 2024 العراق ومن الجدير بالذكر أنه من الممكن أن يتم الاستعلام عن تلك الأسماء بكل سهولة ويسر بشكل إلكتروني، فتجدر الإشارة بأن وزارة التربية والتعليم العراقية قامت بالإعلان بشكل رسمي عن الطريقة اللازمة للاستعلام عن تلك الأسماء، وفيما يلي سوف نوضحها لكم.

اسماء تعيينات العقود الجديدة 2024 العراق

من الممكن ان استعلم الان بمنتهى السهوله واليسر عن أسماء تعيينات عقود التربية والتعليم 2024 في العراق وذلك من خلال السير على الخطوات التالية:

الخطوة الاولى الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية من خلال النقر على هذا الرابط.

الخطوة الثانية كتابة رقم الهوية الوطنية

الخطوة الثالثة النقر على زر تسجيل الدخول

الخطوة الرابعة إدخال كل البيانات المراد منك بشكل صحيح

الخطوة الأخيره النقر على زر بحث.

شروط التقديم في تعيينات التربية والتعليم العراقية

هناك مجموعة من الشروط اللازمة للتقديم في تعيينات التربية والتعليم العراقية وهي كما يلي: