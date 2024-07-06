“اضبطها الآن بكل سهولة” تردد قناة توم وجيري TOM and JERRY لعام 2024 ومتع أطفالك على مدار 24 ساعات بمغامرات القط والفار

تعتبر قناة توم وجيري من القنوات المميزة والفريدة من محيث محتواها الممتع، والتي استطاعت أن تخطف الأنظار لها وتمتلك قاعدة جماهيرية عريقة من الأطفال والكبار، فهي تقدم مجموعة من البرامج المتنوعة والأفلام الكرتونية المميزة والمحببة من الجميع، والتي تساعد الأطفال على الشعور بالسعادة والفرحة من التسلية والترفيه المتوفرة له من البيت، كما أنها تعلم الأطفال المبادئ ومفاهيم الدين الإسلامي والصفات الحسنة والأخلاق الحميدة، وكل هذا جعل القناة تنجح بشكل كبير وتمتلك جمهور كبير، ونوافيكم في السطور التالية التردد الجديد للقناة فتابعونا.

تردد قناة توم وجيري

قناة توم وجيري من القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال، والتي انطلقت منذ سنوات وحققت نجاح ومازالت تحتفظ بهذا النجاح حتى وقتنا هذا، لذلك يعتبرها البعض أولى قناة الأطفال على النايل سات والعرب سات، وتلقي القناة قبولاً كبيراً من الكبار والصغار بفضل تقديم أشهر كرتون أطفال توم وجيري عبر شاشتها، كما تقدم الأفلام الكرتونية الأخرى المميزة والمحببة من الجميع، وتتميز القناة بتقديم محتواها على مدار اليوم دون توقف ولا انقطاع ولا تشويش.

تردد قناة توم وجيري 2024 على النايل سات

يمكن بكل سهولة استقبال قناة توم وجيري من أي مكان بالوطن العربي وهذا من خلال البيانات التالية:

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الجودة :SD.

تردد قناة توم وجيري على العرب سات

التردد: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الجودة: SD

أشهر أفلام قناة توم وجيري

تستعرض قناة توم وجيري عبر شاشتها مجموعة شيقة وممتعة للغاية من أفلام الكرتون المرحة والمحببة من الجميع ومنها، الفار الطباخ، ريبونزول، الجميلة والوحش، الملك الأسد، شركة المرعبين المحدودة، نيمو، شريك، الاميرة والضفدغ، أميرة الثلج، طرازن، سنوايت والأقزام السبعة، سندريلا، تنة ورنة، باظ يطير.