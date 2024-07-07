“أكواد جاتا 5 للـ ps🔥🔥” هل تعمل جاتا 5 على ps3 وكيفية تحميل جاتا GTA 5 “استمتع بالتشويق والإثارة”

هل تعمل جاتا 5 على ps3 السؤال الذي يتصدر محركات البحث في الآونة الأخيرة، وخصوصاً من قبل أصحاب أجهزة ps3 خصوصاً أن الجميع مدى تطور هذه اللعبة، والتحريك المميز ذو الجودة العالية الخاصة بلعبة GTA 5 التي تعمل بكل فعالية على أجهزة ps4 وكذلك أجهزة ps5 فهل تستطيع أجهزة ps3 مواكبة أجهزة ps الأحدث منها، وتقوم بتشغيل اللعبة هذا ما سوف نقوم بتوضيحه في مقالنا.
هل تعمل جاتا 5 على ps3
كما وضحنا في السابق هل تستطيع أجهزة ps3 مواكبة أجهزة ps الأحدث منها، وتقوم بتشغيل لعبة GTA 5 تكون الإجابة نعم فعلى الرغم من التحريك والرسومات المذهلة التي تخص اللعبة، وجودة إخراج الفيديو المذهلة تستطيع أجهزة ps3 تشغيل اللعبة بكل فعالية، ويستطيع كافة أصحاب تلك الأجهزة التمتع بكل ما تقدمه اللعبة من خصائص ومزايا، وعالم اللعبة الواسع من مختلف الشخصيات والأماكن المميزة.
خصائص لعبة GTA 5
تمتاز لعبة GTA 5 بالكثير من الخصائص والمزايا بسبب أن الشركة المؤسسة للعبة نفسها تقوم بالتطوير الدائم والذي يستمر بهدف إضافة مهام جديدة أو تحسين بعض خصائص اللعبة المميزة بالفعل أو حل بعض المشاكل التي تواجه لاعبين اللعبة أثناء اللعب، وغيرها العديد من الأسباب حيث كل ذلك بهدف البقاء على المستوى المتميز التي توفره الشركة في لعبة GTA 5، وبعد أن وضحنا هل تشتغل GTA 5 على ps3 تكون الخصائص التي توفرها اللعبة لكل لاعب الآتي:
- تقنية الفيديو الخاصة باللعبة بجودة HD التي قد تم إخراجها بصورة ممتازة، ورائعة
- رسومات اللعبة المختلفة عن غيرها، وتقنية الجرافيك الخاصة بها مما يوفر تجربة تختلف عن غيرها.
- جودة الصوت التي تقوم لعبة GTA 5 بمنحه لكل لاعب مما يضفي شعور كما لو كان اللاعب داخل العالم الذي يخص اللعبة.
- العالم الخاص باللعبة الواسع بمختلف الأماكن التي يحتويها، وكذلك الشخصيات المختلفة.
- مهمات اللعبة المختلفة سواء كانت الأساسية أو المهمات الجانبية.
طريقة تحميل لعبة GTA 5
يمكنك بسهولة تحميل لعبة GTA 5 على جهاز الأندرويد الخاص بك مجانًا من خلال الخطوات التالية:
- فتح متجر جوجل بلاي من قائمة التطبيقات على هاتفك أو أب استور للايفون.
- ستجد ملفين: ملف APK وملف OBB، قم بتنزيلهما وحفظهما على جهازك.
- قم بتثبيت ملف APK ولكن لا تفتحه الآن.
- استخدم برنامج Zarchiver لفك ضغط ملف OBB.
- انقل ملف OBB إلى المسار Android/OBB.
- الآن يمكنك تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو 5 والاستمتاع بها.
أكواد جاتا 5 صالحة للاعب
|شفرات GTA Vice City للاعب
|شفرات البلاي ستيشن
شفرات الاكس بوكس
|أسلحة خفيفة
|R2, R2, R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP
|RB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
|أسلحة قوية
|R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT
|RB, RT, LB, RT, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT
|أسلحة ثقيلة
|R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN
|RB, RT, LB, RT, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN
|درع كامل
|R1, R2, L1, X, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP
|RB, RT, LB, A, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
|صحة كاملة
|R1, R2, L1, CIRCLE, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP
|RB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down
|تقليل الصحة
|RIGHT, L2, DOWN, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, L2, L1.
|Right, LT, Down, RB, Left, Left, RB, LB, LT, LB
|جعل الشرطة تطاردك
|R1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT
|RB, RB, B, RT, Left, Right, Left, Right, Left, Right
|الهروب من الشرطة
|R1, R1, CIRCLE, R2, UP, DOWN, UP, DOWN, UP, DOWN.
|RB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down
شفرات GTA Vice City لتغيير شكل الشخصية
|الشفرة
|شفرات البلاي ستيشن
|شفرات الاكس بوكس
|تغيير الملابس
|RIGHT, RIGHT, LEFT, UP, L1, L2, LEFT, UP, DOWN, RIGHT
|Right, Right, Left, Up, LB, LT, Left, Up, Down, Right
|تغيير شخصية اللاعب لشكل لانس
|CIRCLE, L2, LEFT, X, R1, L1, X, L1
|B, LT, Left, A, RB, LB, A, L
|تغيير شخصية اللاعب لشكل كين
|RIGHT, L1, UP, L2, L1, RIGHT, R1, L1, X, R1
|Right, LB, Up, LT, LB, Right, RB, LB, A, RB
|تغيير شخصية اللاعب لشكل جيزز
|DOWN, L1, DOWN, L2, LEFT, X, R1, L1, X, X
|Down, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, A, A
|تغيير شخصية اللاعب لشكل سوني
|L1, L2, R1, R2, DOWN, L1, R2, L2
|B, LB, B, LT, Left, A, RB, LB, A, A
|ارتداء اللاعب لقميص الأرجنتين
|R1, L2, R2, L1, RIGHT, R2, LEFT, X, SQUARE, L1
|RB, LT, RT, LB, Right, RT, Left, A, X, LB
|تغيير شخصية اللاعب لشكل فيل
|RIGHT, R1, UP, R2, L1, RIGHT, R1, L1, RIGHT, CIRCLE
|Right, RB, Up, RT, LB, Right, RB, LB, Right, B
|تغيير شخصية اللاعب لشكل ميرسيديس
|R2, L1, UP, L1, RIGHT, R1, Right, UP, Circle, Triangle
|RT, LB, Up, LB, Right, RB, Right, Up, B, Y
|تغيير شخصية اللاعب لشكل ريكاردو
|L1, L2, R1, R2, DOWN, L1, R2, L2
|LB, LT, RB, RT, Down, LB, RT, LT
شفرات GTA Vice City لإظهار المركبات والتحكم بها
|الشفرة
|شفرات البلاي ستيشن
|شفرات الاكس بوكس
|اظهار دبابة
|CIRCLE, CIRCLE, L1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L1, L2, R1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE
|B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y
|اظهار سيارة 1
|UP, RIGHT, RIGHT, L1, RIGHT, UP, SQUARE, L2
|Up, Right, Right, LB, Right, Up, X, LT
|اظهار سيارة 2
|DOWN, R1, CIRCLE, L2, L2, X, R1, L1, LEFT, LEFT
|Down, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Left, Left
|اظهار سيارة سباق 1
|R1, CIRCLE, R2, RIGHT, L1, L2, X, X, SQUARE, R1
|RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RB
|اظهار سيارة سباق 2
|R2, L1, CIRCLE, RIGHT, L1, R1, RIGHT, UP, CIRCLE, R2
|RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Up, B, RT
|اظهار سيارة دفن
|DOWN, R2, DOWN, R1, L2, LEFT, R1, L1, LEFT, RIGHT
|Down, RT, Down, RB, LT, Left, RB, LB, Left, Right
|اظهار سيارة فرقة موسيقية
|R2, UP, L2, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT
|RT, Up, LT, Left, Left, RB, LB, B, Right
|اظهار سيارة قمامة
|CIRCLE, R1, CIRCLE, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT
|B, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, Right
|اظهار سيارة سريعة
|RIGHT, L2, DOWN, L2, L2, X, R1, L1, CIRCLE, LEFT
|Right, LT, Down, LT, LT, A, RB, LB, B, Left
|اظهار سيارة جولف
|CIRCLE, L1, UP ,R1, L2, X ,R1, L1, CIRCLE, X
|B, LB, Up, RB, LT, A, RB, LB, B, A
|جعل السيارات مخفية
|Triangle, L1, Triangle, R2, Square, L1, L1
|Y, LB, Y, RT, X, LB, LB
|تفجير كل المركبات
|R2, L2, R1, L1, L2, R2, SQUARE, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE, L2, L1
|RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB
|السيارات تمشي على الماء
|RIGHT, R2, CIRCLE, R1, L2, SQUARE, R1, R2
|Right, RT, B, RB, LT, X, RB, RT
|جعل كل السيارات وردية اللون
|CIRCLE, L1, DOWN, L2, LEFT, X, R1, L1, RIGHT, CIRCLE.
|B, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, Right, B
|جعل كل السيارات سوداء اللون
|CIRCLE, L2, UP, R1, LEFT, X, R1, L1, LEFT, CIRCLE.
|B, LT, Up, RB, Left, A, RB, LB, Left, B
|تقليل الجاذبية
|RIGHT, R2, CIRCLE, R1, L2, DOWN, L1, R1
|Right, RT, B, RB, LT, X, RB, RT
|جعل سيارات السباق بعجلات كبيرة
|R1, X, TRIANGLE, RIGHT, R2, SQUARE, UP, DOWN, SQUARE
|RB, A, Y, RIGHT, RT, A, UP, DOWN, A
|رفع مستوى القيادة
|Triangle, R1, R1, LEFT, R1, L1, R2, L1
|Y, RB, RB, Left, RB, LB, RT, LB
شفرات GTA Vice City متنوعة
|الشفرة
|شفرات البلاي ستيشن
|شفرات الاكس بوكس
|الجو مشمس
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, TRIANGLE
|RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y
|الجو شبه مغيم
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARE
|RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
|الجو ملئ بالغيوم
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARE
|RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
|الجو عاصف
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, CIRCLE
|RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B
|الجو ملئ بالضباب
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X
|RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A
|تسريع كل الحركة باللعبة
|TRIANGLE, UP, RIGHT, DOWN, SQUARE, R2, R1
|Y, UP, RIGHT, DOWN, LT, LB, X
|ابطاء كل الحركة باللعبة
|TRIANGLE, UP, RIGHT, DOWN, SQUARE, R2, R1.
|Y, Up, Right, Down, X, RT, R
|تسريع الوقت
|CIRCLE, CIRCLE, L1, SQUARE, L1, SQUARE, SQUARE, SQUARE, L1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE
|B, B, LB, X, LB, X, X, X, LB, Y, B, Y
|المواطنون يتقاتلون بين بعضهم
|DOWN, LEFT, UP, LEFT, X, R2, R1, L2, L1
|Down, Left, Up, Left, A, RT, RB, LT, LB
|المواطنون يقاتلونك
|Down, Up, Up, Up, X, R2, R1, L2, L2
|Down, Up, Up, Up, A, RT, RB, LT, LT
|اظهار مستوى اقبال الشرطة عليك
|R2, circle, up, L1, right, R1, right, up, square, triangle
|تحويل كل إشارات المرور للون الأخضر
|RIGHT, R1, UP, L2, L2, LEFT, R1, L1, R1, R1
|RIGHT, RB, UP, LT, LT, LEFT, RB, LB, RB, RB
|الفتيات يلاحقن اللاعب
|CIRCLE, X, L1, L1, R2, X, X, CIRCLE, TRIANGLE
|B, A, LB, LB, RT, A, A, B, Y
|كل الفتيات يحملن أسلحة
|Right,L1,Circle,L2,Left,X,R1,L1,L1,X
|Right, LB, B, LT, Left, A, RB, LB, LB
|المواطنون يحملون أسلحة
|R2, R1, X, Triangle, X, Triangle, Up, Down
|RT, RB, A, Y, A, Y, Up, Down