“أكواد جاتا 5 للـ ps🔥🔥” هل تعمل جاتا 5 على ps3 وكيفية تحميل جاتا GTA 5 “استمتع بالتشويق والإثارة”

نورهان محمد تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
“أكواد جاتا 5 للـ ps🔥🔥” هل تعمل جاتا 5 على ps3 وكيفية تحميل جاتا GTA 5 “استمتع بالتشويق والإثارة”
هل تعمل جاتا 5 على ps3

هل تعمل جاتا 5 على ps3 السؤال الذي يتصدر محركات البحث في الآونة الأخيرة، وخصوصاً من قبل أصحاب أجهزة ps3 خصوصاً أن الجميع مدى تطور هذه اللعبة، والتحريك المميز ذو الجودة العالية الخاصة بلعبة GTA 5 التي تعمل بكل فعالية على أجهزة ps4 وكذلك أجهزة ps5 فهل تستطيع أجهزة ps3 مواكبة أجهزة ps الأحدث منها، وتقوم بتشغيل اللعبة هذا ما سوف نقوم بتوضيحه في مقالنا.

هل تعمل جاتا 5 على ps3

كما وضحنا في السابق هل تستطيع أجهزة ps3 مواكبة أجهزة ps الأحدث منها، وتقوم بتشغيل لعبة GTA 5 تكون الإجابة نعم فعلى الرغم من التحريك والرسومات المذهلة التي تخص اللعبة، وجودة إخراج الفيديو المذهلة تستطيع أجهزة ps3  تشغيل اللعبة بكل فعالية، ويستطيع كافة أصحاب تلك الأجهزة التمتع بكل ما تقدمه اللعبة من خصائص ومزايا، وعالم اللعبة الواسع من مختلف الشخصيات والأماكن المميزة.

خصائص لعبة GTA 5

تمتاز لعبة GTA 5 بالكثير من الخصائص والمزايا بسبب أن الشركة المؤسسة للعبة نفسها تقوم بالتطوير الدائم والذي يستمر بهدف إضافة مهام جديدة أو تحسين بعض خصائص اللعبة المميزة بالفعل أو حل بعض المشاكل التي تواجه لاعبين اللعبة أثناء اللعب، وغيرها العديد من الأسباب حيث كل ذلك بهدف البقاء على المستوى المتميز التي توفره الشركة في لعبة GTA 5، وبعد أن وضحنا هل تشتغل GTA 5 على ps3 تكون الخصائص التي توفرها اللعبة لكل لاعب الآتي:

  • تقنية الفيديو الخاصة باللعبة بجودة HD التي قد تم إخراجها بصورة ممتازة، ورائعة
  • رسومات اللعبة المختلفة عن غيرها، وتقنية الجرافيك الخاصة بها مما يوفر تجربة تختلف عن غيرها.
  • جودة الصوت التي تقوم لعبة GTA 5 بمنحه لكل لاعب مما يضفي شعور كما لو كان اللاعب داخل العالم الذي يخص اللعبة.
  • العالم الخاص باللعبة الواسع بمختلف الأماكن التي يحتويها، وكذلك الشخصيات المختلفة.
  • مهمات اللعبة المختلفة سواء كانت الأساسية أو المهمات الجانبية.

طريقة تحميل لعبة GTA 5

يمكنك بسهولة تحميل لعبة GTA 5 على جهاز الأندرويد الخاص بك مجانًا من خلال الخطوات التالية:

  • فتح متجر جوجل بلاي من قائمة التطبيقات على هاتفك أو أب استور للايفون.
  • ستجد ملفين: ملف APK وملف OBB، قم بتنزيلهما وحفظهما على جهازك.
  • قم بتثبيت ملف APK ولكن لا تفتحه الآن.
  • استخدم برنامج Zarchiver لفك ضغط ملف OBB.
  • انقل ملف OBB إلى المسار Android/OBB.
  • الآن يمكنك تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو 5 والاستمتاع بها.

أكواد جاتا 5 صالحة للاعب

شفرات GTA Vice City للاعبشفرات البلاي ستيشن

شفرات الاكس بوكس

أسلحة خفيفةR2, R2, R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UPRB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
أسلحة قويةR1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT

 

RB, RT, LB, RT, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT

 

أسلحة ثقيلةR1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN RB, RT, LB, RT, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN
درع كاملR1, R2, L1, X, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP

 

RB, RT, LB, A, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up

 

صحة كاملةR1, R2, L1, CIRCLE, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP RB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down
تقليل الصحةRIGHT, L2, DOWN, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, L2, L1.

 

Right, LT, Down, RB, Left, Left, RB, LB, LT, LB

 

جعل الشرطة تطاردكR1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHTRB, RB, B, RT, Left, Right, Left, Right, Left, Right
الهروب من الشرطةR1, R1, CIRCLE, R2, UP, DOWN, UP, DOWN, UP, DOWN. RB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down

شفرات GTA Vice City لتغيير شكل الشخصية

الشفرةشفرات البلاي ستيشنشفرات الاكس بوكس
تغيير الملابس RIGHT, RIGHT, LEFT, UP, L1, L2, LEFT, UP, DOWN, RIGHTRight, Right, Left, Up, LB, LT, Left, Up, Down, Right
تغيير شخصية اللاعب لشكل لانسCIRCLE, L2, LEFT, X, R1, L1, X, L1B, LT, Left, A, RB, LB, A, L
تغيير شخصية اللاعب لشكل كينRIGHT, L1, UP, L2, L1, RIGHT, R1, L1, X, R1Right, LB, Up, LT, LB, Right, RB, LB, A, RB
تغيير شخصية اللاعب لشكل جيززDOWN, L1, DOWN, L2, LEFT, X, R1, L1, X, XDown, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, A, A
تغيير شخصية اللاعب لشكل سونيL1, L2, R1, R2, DOWN, L1, R2, L2B, LB, B, LT, Left, A, RB, LB, A, A
ارتداء اللاعب لقميص الأرجنتينR1, L2, R2, L1, RIGHT, R2, LEFT, X, SQUARE, L1RB, LT, RT, LB, Right, RT, Left, A, X, LB
تغيير شخصية اللاعب لشكل فيل RIGHT, R1, UP, R2, L1, RIGHT, R1, L1, RIGHT, CIRCLERight, RB, Up, RT, LB, Right, RB, LB, Right, B
تغيير شخصية اللاعب لشكل ميرسيديسR2, L1, UP, L1, RIGHT, R1, Right, UP, Circle, TriangleRT, LB, Up, LB, Right, RB, Right, Up, B, Y
تغيير شخصية اللاعب لشكل ريكاردوL1, L2, R1, R2, DOWN, L1, R2, L2LB, LT, RB, RT, Down, LB, RT, LT

شفرات GTA Vice City لإظهار المركبات والتحكم بها

الشفرةشفرات البلاي ستيشنشفرات الاكس بوكس
اظهار دبابةCIRCLE, CIRCLE, L1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L1, L2, R1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLEB, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y
اظهار سيارة 1UP, RIGHT, RIGHT, L1, RIGHT, UP, SQUARE, L2

 

Up, Right, Right, LB, Right, Up, X, LT

 

اظهار سيارة 2DOWN, R1, CIRCLE, L2, L2, X, R1, L1, LEFT, LEFTDown, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Left, Left
اظهار سيارة سباق 1R1, CIRCLE, R2, RIGHT, L1, L2, X, X, SQUARE, R1

 

RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RB

 

اظهار سيارة سباق 2R2, L1, CIRCLE, RIGHT, L1, R1, RIGHT, UP, CIRCLE, R2RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Up, B, RT
اظهار سيارة دفنDOWN, R2, DOWN, R1, L2, LEFT, R1, L1, LEFT, RIGHTDown, RT, Down, RB, LT, Left, RB, LB, Left, Right
اظهار سيارة فرقة موسيقيةR2, UP, L2, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHTRT, Up, LT, Left, Left, RB, LB, B, Right
اظهار سيارة قمامةCIRCLE, R1, CIRCLE, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHTB, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, Right
اظهار سيارة سريعةRIGHT, L2, DOWN, L2, L2, X, R1, L1, CIRCLE, LEFTRight, LT, Down, LT, LT, A, RB, LB, B, Left
اظهار سيارة جولفCIRCLE, L1, UP ,R1, L2, X ,R1, L1, CIRCLE, XB, LB, Up, RB, LT, A, RB, LB, B, A
جعل السيارات مخفيةTriangle, L1, Triangle, R2, Square, L1, L1Y, LB, Y, RT, X, LB, LB
تفجير كل المركباتR2, L2, R1, L1, L2, R2, SQUARE, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE, L2, L1RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB
السيارات تمشي على الماءRIGHT, R2, CIRCLE, R1, L2, SQUARE, R1, R2Right, RT, B, RB, LT, X, RB, RT
جعل كل السيارات وردية اللونCIRCLE, L1, DOWN, L2, LEFT, X, R1, L1, RIGHT, CIRCLE.B, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, Right, B
جعل كل السيارات سوداء اللونCIRCLE, L2, UP, R1, LEFT, X, R1, L1, LEFT, CIRCLE.B, LT, Up, RB, Left, A, RB, LB, Left, B
تقليل الجاذبيةRIGHT, R2, CIRCLE, R1, L2, DOWN, L1, R1Right, RT, B, RB, LT, X, RB, RT
جعل سيارات السباق بعجلات كبيرةR1, X, TRIANGLE, RIGHT, R2, SQUARE, UP, DOWN, SQUARERB, A, Y, RIGHT, RT, A, UP, DOWN, A
رفع مستوى القيادةTriangle, R1, R1, LEFT, R1, L1, R2, L1Y, RB, RB, Left, RB, LB, RT, LB

شفرات GTA Vice City متنوعة

الشفرةشفرات البلاي ستيشنشفرات الاكس بوكس
الجو مشمسR2, X, L1, L1, L2, L2, L2, TRIANGLERT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y
الجو شبه مغيمR2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARERT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
الجو ملئ بالغيومR2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARERT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
الجو عاصفR2, X, L1, L1, L2, L2, L2, CIRCLERT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B
الجو ملئ بالضباب R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, XRT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A
تسريع كل الحركة باللعبةTRIANGLE, UP, RIGHT, DOWN, SQUARE, R2, R1Y, UP, RIGHT, DOWN, LT, LB, X
ابطاء كل الحركة باللعبة TRIANGLE, UP, RIGHT, DOWN, SQUARE, R2, R1.Y, Up, Right, Down, X, RT, R
تسريع الوقتCIRCLE, CIRCLE, L1, SQUARE, L1, SQUARE, SQUARE, SQUARE, L1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLEB, B, LB, X, LB, X, X, X, LB, Y, B, Y
المواطنون يتقاتلون بين بعضهمDOWN, LEFT, UP, LEFT, X, R2, R1, L2, L1Down, Left, Up, Left, A, RT, RB, LT, LB
المواطنون يقاتلونكDown, Up, Up, Up, X, R2, R1, L2, L2Down, Up, Up, Up, A, RT, RB, LT, LT
اظهار مستوى اقبال الشرطة عليكR2, circle, up, L1, right, R1, right, up, square, triangle
تحويل كل إشارات المرور للون الأخضرRIGHT, R1, UP, L2, L2, LEFT, R1, L1, R1, R1RIGHT, RB, UP, LT, LT, LEFT, RB, LB, RB, RB
الفتيات يلاحقن اللاعبCIRCLE, X, L1, L1, R2, X, X, CIRCLE, TRIANGLEB, A, LB, LB, RT, A, A, B, Y
كل الفتيات يحملن أسلحةRight,L1,Circle,L2,Left,X,R1,L1,L1,XRight, LB, B, LT, Left, A, RB, LB, LB
المواطنون يحملون أسلحةR2, R1, X, Triangle, X, Triangle, Up, DownRT, RB, A, Y, A, Y, Up, Down

 

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معلومات الكاتب
نورهان محمد

كاتبة محتوى أخباري في موقع البديل أتابع كل جديد، لدي خبرة تتعدى 8 سنوات استطيع عرض الخبر بشكل مبسط والاعتماد على المواقع الرسمية.

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