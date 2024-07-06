خلاص مش هتدفع جنيه واحد.. حالات إعفاء الطلاب من الرسوم الدراسية في العام الدراسي الجديد 2024

حالات إعفاء الطلاب من الرسوم الدراسية، قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر بالإعلان عن إعفاء مجموعة من الأشخاص والفئات من دفع الرسوم والمصروفات الدراسية للعام الجديد 2024 / 2025 وذلك حتى يتم إزالة الحرج عن بعض الأشخاص الغير قادرين على تسديد هذه الرسوم وخصوصا في المدارس الحكومية وقامت الوزارة بالتأكيد على إلغاء أيضا الكثير الغرامات والرسوم الأخرى من هذه الفئات حرصًا منها على تخفيف الأعباء عليهم وتقديم الدعم لهم بشكل كامل وذلك وفقًا للمادة رقم 162.

حالات إعفاء الطلاب من الرسوم الدراسية

‏قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي المصرية بتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بالرسوم الدراسية وما هي الحالات التي يتم إعفاءها من تسديد هذه المصروفات المفروضة على كافة الأشخاص الحاصلين على التعليم الحكومي:

‏يتم إعفاء جميع أبناء الشهداء في الدولة وتحديدًا شهداء ثورة 25 يناير.

‏جميع أبناء الأشخاص والأسر المستفيدة من الدعم المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي.

جميع الأيتام فاقدي الأب بالتحديد وذلك بعد إثبات عدم القدرة على تسديد الرسوم.

‏أبناء جميع الأشخاص الذين تعرضوا للإصابة أثناء الثورات.

‏الطلاب المقيمين في دور الإيواء.

‏جميع الطلاب في مدرسة أبو رماد وحلايب وشلاتين وذلك بسبب إقامتهم بجانب طلاب شمال سيناء.

‏جميع المدارس الخاصة بالطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك مدارس مكافحة الأمية وغيرها من المدارس.

‏الإعفاء من الرسوم الدراسية

‏قامت وزارة التربية والتعليم بتقديم الدعم لمجموعة من الأشخاص الغير قادرين على تسديد المصروفات الدراسية وتم ذكر مجموعة منهم في السابق ولكن أيضا أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء المكفوفين وأبناء المسجونين منذ فترة زمنية طويلة ولكنهم حصلوا على التحرر منذ فترة زمنية قصيرة، بالإضافة إلى مدارس الفصل الواحد، وكان هذا كله كمجهود من الحكومة المصرية لكي يتم توفير التعليم لهؤلاء الأشخاص الغير مقتدرين بشكل مجاني تماما بدون أي رسوم بعد تقديم ما يثبت صحة أقوالهم.